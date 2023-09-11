В лесах Кыштыма (Челябинская область) третьи сутки ищут двух пропавших женщин. Об этом URA.RU 12 сентября сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.
«Не зависимо друг от друга 10 сентября две женщины выбрали для сбора грибов лес в окрестностях поселка Кувалжиха. С одной из них какое-то время удавалось поддерживать телефонную связь, у второй сборщицы грибов телефона с собой не было. Поиск осложняется тем, что местность вокруг поселка на 70 километров — тайга с буреломами и заболоченными участками», — сообщили в пресс-центре.
В поисках женщин участвуют спасатели Кыштымского отряда областной ПСС, МЧС, полиции, управления лесами Челябинской области и пожарной охраны, спасатели-добровольцы, кинологи, местные охотники, члены мотоклуба из Озерска. В поиске задействованы внедорожники, квадроциклы и даже спортивные мотоциклы. Поиск продолжается.
Обновлено в 13:56 по Уральскому времени:
«Поиски женщин-грибников в Кыштымском городском округе завершены: обе женщины найдены волонтерами. Их состояние удовлетворительное, в медицинской и психологической помощи они не нуждаются», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
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