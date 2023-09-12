С мэрии Копейска пытаются взыскать деньги за ледовый городок

Строителям до сих пор не выплатили денег за работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) строители новогоднего ледового городка ведут судебные разбирательства с мэрией, которая в декабре 2022 года отказалась оплатить их работу. Эта информация содержится в картотеке арбитражного суда региона.

«Индивидуальный предприниматель Иван Корец обратился в арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к муниципальному казенному учреждению Копейского городского округа „Управление благоустройства“ о взыскании задолженности в размере 4 718 518 рублей неустойки в размере 66 975 рублей, штрафа в размере 25 000 рублей. Также он просит признать недействительным решение об одностороннем расторжении контракта», сообщается в определении суда.

Администрация города отказалась оплачивать и разорвала контракт вследствие того, что не были соблюдены проектные пропорции. Так, из-за холодов льдины вместо проектных 20 сантиметров имели толщину свыше 30 сантиметров. Были выявлены и другие недостатки. Подрядчик заявлял, что они были устранены еще до наступления Нового года, контракт же был расторгнут 10 февраля. По словам представителей подрядчика, в предыдущие годы подобные расхождения с проектом не служили поводом для расторжения контракта.

Выявленные отступления от проекта не мешали копейчанам на протяжении всей зимы кататься с горок и играть в ледовом городке. Несмотря на это, подрядчик остался без денег. Именно их он и пытается стребовать с администрации. Очередное судебное заседание состоится 21 сентября. Тем временем, копейчанам предлагают выбрать концепцию уже нового ледового городка, который должен появиться в городе зимой 2023 года.

Запросы комментария направлены URA.RU сторонам разбирательства. Когда ответы поступят в адрес редакции, они будут опубликованы.