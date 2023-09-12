В Свердловской области построят техцентр для самолетов «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Для российских самолетов создадут отдельный ангарный комплекс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» ищет в Свердловской области площадку для строительства ангарного комплекса, где будут обслуживать отечественные самолеты МС-21. Их перевозчик планирует нечать закупать с 2028 года. Об этом на пресс-конференции сообщил URA.RU гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. «Сейчас договариваемся с губернатором [Евгением Куйвашевым] о строительстве еще одного ангарного комплекса под МС-21. Это трудоемко, это большие финансовые затраты, но мы понимаема что деньги, вложенные в землю — это безопасность», — рассказал Скуратов. Обьем инвестиций составит около 7 млрд рублей. Проектирование начнут после того, как будет определен участок. Само строительство займет порядка 2,5 лет. Ранее Сергей Скуратов рассказал о том, что авиакомпания сделала заявку на 40 самолетов российского производства МС-21. Поставки должны начаться с 2028 года.

Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» ищет в Свердловской области площадку для строительства ангарного комплекса, где будут обслуживать отечественные самолеты МС-21. Их перевозчик планирует нечать закупать с 2028 года. Об этом на пресс-конференции сообщил URA.RU гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. «Сейчас договариваемся с губернатором [Евгением Куйвашевым] о строительстве еще одного ангарного комплекса под МС-21. Это трудоемко, это большие финансовые затраты, но мы понимаема что деньги, вложенные в землю — это безопасность», — рассказал Скуратов. Обьем инвестиций составит около 7 млрд рублей. Проектирование начнут после того, как будет определен участок. Само строительство займет порядка 2,5 лет. Ранее Сергей Скуратов рассказал о том, что авиакомпания сделала заявку на 40 самолетов российского производства МС-21. Поставки должны начаться с 2028 года.