В Свердловской области построят техцентр для самолетов «Уральских авиалиний»

Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» ищет в Свердловской области площадку для строительства ангарного комплекса, где будут обслуживать отечественные самолеты МС-21. Их перевозчик планирует нечать закупать с 2028 года. Об этом на пресс-конференции сообщил URA.RU гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
«Сейчас договариваемся с губернатором [Евгением Куйвашевым] о строительстве еще одного ангарного комплекса под МС-21. Это трудоемко, это большие финансовые затраты, но мы понимаема что деньги, вложенные в землю — это безопасность», — рассказал Скуратов.
Обьем инвестиций составит около 7 млрд рублей. Проектирование начнут после того, как будет определен участок. Само строительство займет порядка 2,5 лет.
Ранее Сергей Скуратов рассказал о том, что авиакомпания сделала заявку на 40 самолетов российского производства МС-21. Поставки должны начаться с 2028 года.
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