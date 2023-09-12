В Свердловской области построят техцентр для самолетов «Уральских авиалиний»

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиационный технический центр уральских авиалиний, самолет на ремонте
Для российских самолетов создадут отдельный ангарный комплекс Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» ищет в Свердловской области площадку для строительства ангарного комплекса, где будут обслуживать отечественные самолеты МС-21. Их перевозчик планирует нечать закупать с 2028 года. Об этом на пресс-конференции сообщил URA.RU гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Сейчас договариваемся с губернатором [Евгением Куйвашевым] о строительстве еще одного ангарного комплекса под МС-21. Это трудоемко, это большие финансовые затраты, но мы понимаема что деньги, вложенные в землю — это безопасность», — рассказал Скуратов.

Обьем инвестиций составит около 7 млрд рублей. Проектирование начнут после того, как будет определен участок. Само строительство займет порядка 2,5 лет.

Ранее Сергей Скуратов рассказал о том, что авиакомпания сделала заявку на 40 самолетов российского производства МС-21. Поставки должны начаться с 2028 года.

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Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» ищет в Свердловской области площадку для строительства ангарного комплекса, где будут обслуживать отечественные самолеты МС-21. Их перевозчик планирует нечать закупать с 2028 года. Об этом на пресс-конференции сообщил URA.RU гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. «Сейчас договариваемся с губернатором [Евгением Куйвашевым] о строительстве еще одного ангарного комплекса под МС-21. Это трудоемко, это большие финансовые затраты, но мы понимаема что деньги, вложенные в землю — это безопасность», — рассказал Скуратов. Обьем инвестиций составит около 7 млрд рублей. Проектирование начнут после того, как будет определен участок. Само строительство займет порядка 2,5 лет. Ранее Сергей Скуратов рассказал о том, что авиакомпания сделала заявку на 40 самолетов российского производства МС-21. Поставки должны начаться с 2028 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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