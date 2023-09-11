Врачи в ЯНАО отказывают пациентам в МРТ из-за указаний руководства

Доктора отказывают жителям ЯНАО в направлении на МРТ

12 сентября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Врачам разрешают направлять на МРТ только в экстренных случаях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врачи в Надымской ЦРБ (ЯНАО) не выписывают направления пациентам на магнитно-резонансную томографию из-за указаний руководства. Об этом URA.RU рассказал местный житель Александр Плотников, который лично столкнулся с проблемой. «У меня травма мениска, мне нужно было попасть к травматологу и получить направление на МРТ. Записать к этому специалисту меня не смогли, направили к терапевту, и то практически через скандал. Врач мне сообщил, что им на МРТ направлять запрещено. Записывать разрешается только в экстренных ситуациях и это указ руководства», — уточнил он. По словам собеседника, терапевт предложил ему обратиться в частную клинику, чтобы пройти обследование там. Однако туда попасть он так же не смог — не оказалось свободных мест, а на следующий месяц запись еще не открыта. «Мне выписали в городской больнице кучу ненужных анализов, вплоть до ЭКГ и направление на рентген. Все мои доводы о том, что травмы мениска и связок не видны на рентген снимке, не имеют никакого результата», — добавил пациент. В окружном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что показания для проведения МРТ определяет доктор, установок не выдавать направления нет. В данном случае пациенту в день обращения было показано выполнение рентгена, от которого он отказался. «Сначала года врачи Надыма провели 1387 МРТ, что больше на 15% в сравнении с прошлым годом. В ходе обследований выявлено 90 онкобольных на 1 стадии. Пациенты поставлены на учет и проходят своевременное лечение», — добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что жители Ноябрьска сутками не могут попасть к травматологу. Пациенты вынуждены ждать по несколько дней, чтобы попасть к врачу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачи в Надымской ЦРБ (ЯНАО) не выписывают направления пациентам на магнитно-резонансную томографию из-за указаний руководства. Об этом URA.RU рассказал местный житель Александр Плотников, который лично столкнулся с проблемой. «У меня травма мениска, мне нужно было попасть к травматологу и получить направление на МРТ. Записать к этому специалисту меня не смогли, направили к терапевту, и то практически через скандал. Врач мне сообщил, что им на МРТ направлять запрещено. Записывать разрешается только в экстренных ситуациях и это указ руководства», — уточнил он. По словам собеседника, терапевт предложил ему обратиться в частную клинику, чтобы пройти обследование там. Однако туда попасть он так же не смог — не оказалось свободных мест, а на следующий месяц запись еще не открыта. «Мне выписали в городской больнице кучу ненужных анализов, вплоть до ЭКГ и направление на рентген. Все мои доводы о том, что травмы мениска и связок не видны на рентген снимке, не имеют никакого результата», — добавил пациент. В окружном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что показания для проведения МРТ определяет доктор, установок не выдавать направления нет. В данном случае пациенту в день обращения было показано выполнение рентгена, от которого он отказался. «Сначала года врачи Надыма провели 1387 МРТ, что больше на 15% в сравнении с прошлым годом. В ходе обследований выявлено 90 онкобольных на 1 стадии. Пациенты поставлены на учет и проходят своевременное лечение», — добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что жители Ноябрьска сутками не могут попасть к травматологу. Пациенты вынуждены ждать по несколько дней, чтобы попасть к врачу.