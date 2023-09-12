Пассажир рассказал, как «Уральские авиалинии» долетели до новосибирского поля. Фото

Пассажир «Уральских авиалиний» назвал четкими действия экипажа во время ЧП

12 сентября 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Сейчас выяснением обстоятельств инцидента занимаются СК и Росавиация (архивное фото) Фото: Владимир Шубин © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Пассажир «Уральских авиалиний» заподозрил неладное после того, как самолет не смог сесть в пункте назначения — Омске — и направился в сторону Новосибирска с выпущенными шасси. Об этом URA.RU рассказал Александр, который вместе с супругой возвращался злополучным рейсом домой из Сочи. «Я понял, что что-то идет не так, когда самолет не получилось посадить в Омске. Лайнер с выпущенными шасси полетел в сторону Новосибирска. Я часто летаю, поэтому сразу заметил неполадку», — рассказал Александр. По его словам, паники в салоне не было. «Экипаж сработал профессионально, провел четкий инструктаж. Все выполняли указания бортпроводников», — продолжает мужчина. На месте аварийной посадки, говорит Александр, тоже все было сделано оперативно. «Дежурили около пяти-шести бригад скорой помощи и МЧС. В течении 10 минут за пассажирами в поле приехали УАЗики, нас отвезли к автобусам, и мы отправились в местный ДК. Там нас встретили психологи, накормили, детям включили мультики», — вспоминает Александр. Сейчас мужчина с женой едут на поезде в Омск. В дороге с ними работают следователи. Им предстоит установить все обстоятельства и причины незапланированной посадки в поле. Вся актуальная информация о рейсе «Уральских авиалиний» — в сюжете URA.RU. Самолеты «Уральских авиалиний» уже дважды садились в полях Фото: читатель URA.RU Пассажиры назвали действия экипажа четкими и грамотными Фото: читатель URA.RU

Пассажир «Уральских авиалиний» заподозрил неладное после того, как самолет не смог сесть в пункте назначения — Омске — и направился в сторону Новосибирска с выпущенными шасси. Об этом URA.RU рассказал Александр, который вместе с супругой возвращался злополучным рейсом домой из Сочи. «Я понял, что что-то идет не так, когда самолет не получилось посадить в Омске. Лайнер с выпущенными шасси полетел в сторону Новосибирска. Я часто летаю, поэтому сразу заметил неполадку», — рассказал Александр. По его словам, паники в салоне не было. «Экипаж сработал профессионально, провел четкий инструктаж. Все выполняли указания бортпроводников», — продолжает мужчина. На месте аварийной посадки, говорит Александр, тоже все было сделано оперативно. «Дежурили около пяти-шести бригад скорой помощи и МЧС. В течении 10 минут за пассажирами в поле приехали УАЗики, нас отвезли к автобусам, и мы отправились в местный ДК. Там нас встретили психологи, накормили, детям включили мультики», — вспоминает Александр. Сейчас мужчина с женой едут на поезде в Омск. В дороге с ними работают следователи. Им предстоит установить все обстоятельства и причины незапланированной посадки в поле. Вся актуальная информация о рейсе «Уральских авиалиний» — в сюжете URA.RU.