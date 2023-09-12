Челябинский завод начнет выпуск элементов для радиоэлектроники

Южноуральский завод керамики наладит выпуск элементной базы для радиоэлектроники

На создание линии по выпуск варисторов затратят порядка 250 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «ЮЗРК групп» федерального холдинга «Форэнерго» в рамках создаваемого технопарка в Южноуральске (Челябинская область) начнет выпуск элементной базы для радиоэлектроники. Как рассказали в пресс-службе минпрома региона, на создание линии по выпуску резисторов-варисторов потратят 250 млн рулей.

«Южноуральский завод „ЮЗРК групп“ завершает подготовку документов для регистрации в соответствующих реестрах строящегося здесь нового технопарка. На запуск линии по производству полупроводниковых резисторов — варисторов направят около 250 млн рублей», — отметили в минпроме.

Производство запустят на площадке бывшего Южноуральского завода радиокерамики. Для линии в настоящий момент закупается оборудование. Также в технопарке планируют производить стеклодетали для изоляторов. Ради этой цели инвестируют 750 млн рублей. Производство по изготовлению шапок для изоляторов создадут совместно с китайскими партнерами. Еще один новый завод, четвертый, поможет увеличить выпуск стеклянных изоляторов. Из совокупных вложений в сумме 2,5 млрд рублей на создание новых производств будет затрачено 1,5 млрд рублей, на остальные деньги реконструируют бывший ЮЗРК. Об этом URA.RU сообщила руководитель департамента по связям с органами власти и общественностью «Форэнерго» Элла Ирмухаметова.

По словам первого вице-президента ПО «Форэнерго» Виталия Кобзева, изделия производятся для машиностроения, электроники, металлургии, химической промышленности, добычи и переработки нефти и газа. Заключен 81 контракт, среди которых чуть больше половины — по гособоронзаказу.

«Форэнерго» является основным инвестором, купившим в апреле южноуральское предприятие-банкрот. Работа ведется в рамках общей группы, включающей другой актив «Форэнерго», завод «ЮМЭК», на данный момент выпускающий 10% мирового производства стеклянных изоляторов. Компания планирует воспользоваться средствами господдержки. Об этом шла речь с министром промышленности Павлом Рыжим, посетившим предприятие.