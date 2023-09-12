Самолет «Уральских авиалиний», севший на грунте под Новосибирском, существенно повредил поле. Видео с места происшествия с URA.RU поделился пассажир Александр, который с женой возвращался из Сочи в Омск.
«Пашут поля уже перед зимой, видать. Техника уже дошла до чего — какой необычный трактор», — комментирует пассажир, снимая следы шасси, оставленные лайнером на земле. Также Александр отметил, что на двигателе видна трава.
На других кадрах с места ЧП спасатели с борта самолета спускают багаж. За кадром не слышно паники, наоборот, люди находят в себе силы шутить после пережитого стресса.
Ранее пассажир рассказал, как прошла посадка «Уральских авиалиний» в поле. По его словам, экипаж действовал четко и грамотно, паники в салоне не наблюдалось. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.
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