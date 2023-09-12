Самолет «Уральских авиалиний» повредил новосибирские поля при посадке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поле под Новосибирском неожиданно стало местом посадки лайнера (архивное фото) Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», севший на грунте под Новосибирском, существенно повредил поле. Видео с места происшествия с URA.RU поделился пассажир Александр, который с женой возвращался из Сочи в Омск.

«Пашут поля уже перед зимой, видать. Техника уже дошла до чего — какой необычный трактор», — комментирует пассажир, снимая следы шасси, оставленные лайнером на земле. Также Александр отметил, что на двигателе видна трава.

На других кадрах с места ЧП спасатели с борта самолета спускают багаж. За кадром не слышно паники, наоборот, люди находят в себе силы шутить после пережитого стресса.

Ранее пассажир рассказал, как прошла посадка «Уральских авиалиний» в поле. По его словам, экипаж действовал четко и грамотно, паники в салоне не наблюдалось. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Самолет «Уральских авиалиний», севший на грунте под Новосибирском, существенно повредил поле. Видео с места происшествия с URA.RU поделился пассажир Александр, который с женой возвращался из Сочи в Омск. «Пашут поля уже перед зимой, видать. Техника уже дошла до чего — какой необычный трактор», — комментирует пассажир, снимая следы шасси, оставленные лайнером на земле. Также Александр отметил, что на двигателе видна трава. На других кадрах с места ЧП спасатели с борта самолета спускают багаж. За кадром не слышно паники, наоборот, люди находят в себе силы шутить после пережитого стресса. Ранее пассажир рассказал, как прошла посадка «Уральских авиалиний» в поле. По его словам, экипаж действовал четко и грамотно, паники в салоне не наблюдалось. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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