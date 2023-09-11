В Тюмени водитель без прав сбил ребенка-инвалида

Молодой тюменец, не имеющий водительского удостоверения, сбил ребенка-инвалида, который ночью шел по середине проезжей части. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«Ночью 12 сентября Toyota Mark 2 сбил 14-летнего подростка. Мальчик с ограниченными возможностями здоровья шел по середине проезжей части. Как выяснилось, 22-летний водитель автомобиля не имеет права управления транспортом», — рассказали в УГИБДД.
Авария произошла на 19 километре Салаирского тракта. Мальчика госпитализировали с травмой ноги. На водителя составили два протокола, в том числе за незаконную тонировку. Иномарку отправили на штрафстоянку.
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