В Тюмени водитель без прав сбил ребенка-инвалида

12 сентября 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Ребенка увезли в больницу, а у водителя эвакуировали авто Фото: Денис Моргунов © URA.RU Молодой тюменец, не имеющий водительского удостоверения, сбил ребенка-инвалида, который ночью шел по середине проезжей части. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Ночью 12 сентября Toyota Mark 2 сбил 14-летнего подростка. Мальчик с ограниченными возможностями здоровья шел по середине проезжей части. Как выяснилось, 22-летний водитель автомобиля не имеет права управления транспортом», — рассказали в УГИБДД. Авария произошла на 19 километре Салаирского тракта. Мальчика госпитализировали с травмой ноги. На водителя составили два протокола, в том числе за незаконную тонировку. Иномарку отправили на штрафстоянку.

Молодой тюменец, не имеющий водительского удостоверения, сбил ребенка-инвалида, который ночью шел по середине проезжей части. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Ночью 12 сентября Toyota Mark 2 сбил 14-летнего подростка. Мальчик с ограниченными возможностями здоровья шел по середине проезжей части. Как выяснилось, 22-летний водитель автомобиля не имеет права управления транспортом», — рассказали в УГИБДД. Авария произошла на 19 километре Салаирского тракта. Мальчика госпитализировали с травмой ноги. На водителя составили два протокола, в том числе за незаконную тонировку. Иномарку отправили на штрафстоянку.