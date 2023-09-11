11 сентября 2023

В Тюмени водитель без прав сбил ребенка-инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, неотложная помощь, машина скорой помощи, скорая помошь
Ребенка увезли в больницу, а у водителя эвакуировали авто Фото:

Молодой тюменец, не имеющий водительского удостоверения, сбил ребенка-инвалида, который ночью шел по середине проезжей части. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Ночью 12 сентября Toyota Mark 2 сбил 14-летнего подростка. Мальчик с ограниченными возможностями здоровья шел по середине проезжей части. Как выяснилось, 22-летний водитель автомобиля не имеет права управления транспортом», — рассказали в УГИБДД.

Авария произошла на 19 километре Салаирского тракта. Мальчика госпитализировали с травмой ноги. На водителя составили два протокола, в том числе за незаконную тонировку. Иномарку отправили на штрафстоянку.

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Молодой тюменец, не имеющий водительского удостоверения, сбил ребенка-инвалида, который ночью шел по середине проезжей части. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Ночью 12 сентября Toyota Mark 2 сбил 14-летнего подростка. Мальчик с ограниченными возможностями здоровья шел по середине проезжей части. Как выяснилось, 22-летний водитель автомобиля не имеет права управления транспортом», — рассказали в УГИБДД. Авария произошла на 19 километре Салаирского тракта. Мальчика госпитализировали с травмой ноги. На водителя составили два протокола, в том числе за незаконную тонировку. Иномарку отправили на штрафстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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