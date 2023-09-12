Тагильчанину с прозвищем «Цыган» грозит пять лет тюрьмы за избиение силовика

12 сентября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Жителю Среднего Урала грозит до пяти лет тюрьмы за драку сотрудником полиции Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижнем Тагиле ранее судимый 21-летний житель с прозвищем «Цыган» избил гражданина, заметив это, сотрудник полиции попробовал пресечь незаконные действия молодого человека. В ответ на это силовик получил несколько ударов от 21-летнего. Теперь тагильчанину грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Вечером 7 сентября обвиняемый вступил в конфликт с одним гражданином и стал применять в отношении него насилие. Избиение было замечено участковым уполномоченным, который потребовал от 21-летнего обвиняемого прекращения применения насилия в отношении гражданина. В ответ на требование полицейского обвиняемый переключил свою агрессию на него, причинив стражу порядка удары руками», — сказано в сообщении. За данное преступление 21-летнему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи СК выполняют мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. По словам начальника пресс-службы свердловского Главка МВД Валерия Горелых, в определенных кругах молодой человек известен как «Цыган». Ранее он был осужден на год условно за хищение легкового автомобиля. Также он грубо нарушал ПДД. «Управляя „Приорой“ в состоянии наркотического опьянения, не имея водительского удостоверения, он с легкостью выезжал на красный сигнал светофора и на „встречку“», — отметил полковник Горелых. До решения суда «Цыган» арестован на 15 дней за употребление наркотиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Тагиле ранее судимый 21-летний житель с прозвищем «Цыган» избил гражданина, заметив это, сотрудник полиции попробовал пресечь незаконные действия молодого человека. В ответ на это силовик получил несколько ударов от 21-летнего. Теперь тагильчанину грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Вечером 7 сентября обвиняемый вступил в конфликт с одним гражданином и стал применять в отношении него насилие. Избиение было замечено участковым уполномоченным, который потребовал от 21-летнего обвиняемого прекращения применения насилия в отношении гражданина. В ответ на требование полицейского обвиняемый переключил свою агрессию на него, причинив стражу порядка удары руками», — сказано в сообщении. За данное преступление 21-летнему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи СК выполняют мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. По словам начальника пресс-службы свердловского Главка МВД Валерия Горелых, в определенных кругах молодой человек известен как «Цыган». Ранее он был осужден на год условно за хищение легкового автомобиля. Также он грубо нарушал ПДД. «Управляя „Приорой“ в состоянии наркотического опьянения, не имея водительского удостоверения, он с легкостью выезжал на красный сигнал светофора и на „встречку“», — отметил полковник Горелых. До решения суда «Цыган» арестован на 15 дней за употребление наркотиков.