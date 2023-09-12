Тагильчанину с прозвищем «Цыган» грозит пять лет тюрьмы за избиение силовика

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Жителю Среднего Урала грозит до пяти лет тюрьмы за драку сотрудником полиции Фото:

В Нижнем Тагиле ранее судимый 21-летний житель с прозвищем «Цыган» избил гражданина, заметив это, сотрудник полиции попробовал пресечь незаконные действия молодого человека. В ответ на это силовик получил несколько ударов от 21-летнего. Теперь тагильчанину грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

«Вечером 7 сентября обвиняемый вступил в конфликт с одним гражданином и стал применять в отношении него насилие. Избиение было замечено участковым уполномоченным, который потребовал от 21-летнего обвиняемого прекращения применения насилия в отношении гражданина. В ответ на требование полицейского обвиняемый переключил свою агрессию на него, причинив стражу порядка удары руками», — сказано в сообщении. За данное преступление 21-летнему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи СК выполняют мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

По словам начальника пресс-службы свердловского Главка МВД Валерия Горелых, в определенных кругах молодой человек известен как «Цыган». Ранее он был осужден на год условно за хищение легкового автомобиля. Также он грубо нарушал ПДД. «Управляя „Приорой“ в состоянии наркотического опьянения, не имея водительского удостоверения, он с легкостью выезжал на красный сигнал светофора и на „встречку“», — отметил полковник Горелых. До решения суда «Цыган» арестован на 15 дней за употребление наркотиков.

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В Нижнем Тагиле ранее судимый 21-летний житель с прозвищем «Цыган» избил гражданина, заметив это, сотрудник полиции попробовал пресечь незаконные действия молодого человека. В ответ на это силовик получил несколько ударов от 21-летнего. Теперь тагильчанину грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. «Вечером 7 сентября обвиняемый вступил в конфликт с одним гражданином и стал применять в отношении него насилие. Избиение было замечено участковым уполномоченным, который потребовал от 21-летнего обвиняемого прекращения применения насилия в отношении гражданина. В ответ на требование полицейского обвиняемый переключил свою агрессию на него, причинив стражу порядка удары руками», — сказано в сообщении. За данное преступление 21-летнему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи СК выполняют мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. По словам начальника пресс-службы свердловского Главка МВД Валерия Горелых, в определенных кругах молодой человек известен как «Цыган». Ранее он был осужден на год условно за хищение легкового автомобиля. Также он грубо нарушал ПДД. «Управляя „Приорой“ в состоянии наркотического опьянения, не имея водительского удостоверения, он с легкостью выезжал на красный сигнал светофора и на „встречку“», — отметил полковник Горелых. До решения суда «Цыган» арестован на 15 дней за употребление наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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