В Тюмени учителя и родители пожаловались на сбои в работе электронного дневника. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU. По словам тюменцев, эта проблема возникла еще 1 сентября и не решилась до сих пор.
«Действительно электронные дневники не работают как для учителей, так и для детей и их родителей. Говорят, что там пока коррективы вводятся, расписание добавляется. Не помню, было ли такое в прошлом году», — рассказала URA.RU педагог школы №94.
Родители школьников также недовольны подобной ситуацией. «Электронный дневник не работает с самого начала учебы. Оценки детям говорят вслух, потому что из-за сбоев выставить их в системе не могут», — поделилась мама ученика школы №70.
В департаменте образования и науки Тюменской области агентству опровергли информацию о неработающих дневниках. Там рассказали, что сбои в системе происходят, но устраняют их в течении одного-двух часов. «Электронный дневник работает. В какой-то период времени идут технические работы, информация об этом отображается, но они не более часа-двух. Иногда есть оперативные мероприятия, которые необходимо сделать», — рассказали в департаменте.
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