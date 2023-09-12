Тюменские учителя и родители пожаловались на сбои в работе электронного дневника. Фото

12 сентября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

По словам тюменцев, проблема возникла еще 1 сентября и не решилась до сих пор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени учителя и родители пожаловались на сбои в работе электронного дневника. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU. По словам тюменцев, эта проблема возникла еще 1 сентября и не решилась до сих пор. «Действительно электронные дневники не работают как для учителей, так и для детей и их родителей. Говорят, что там пока коррективы вводятся, расписание добавляется. Не помню, было ли такое в прошлом году», — рассказала URA.RU педагог школы №94. Родители школьников также недовольны подобной ситуацией. «Электронный дневник не работает с самого начала учебы. Оценки детям говорят вслух, потому что из-за сбоев выставить их в системе не могут», — поделилась мама ученика школы №70. В департаменте образования и науки Тюменской области агентству опровергли информацию о неработающих дневниках. Там рассказали, что сбои в системе происходят, но устраняют их в течении одного-двух часов. «Электронный дневник работает. В какой-то период времени идут технические работы, информация об этом отображается, но они не более часа-двух. Иногда есть оперативные мероприятия, которые необходимо сделать», — рассказали в департаменте. Скрин с системы «Электронный дневник»

В Тюмени учителя и родители пожаловались на сбои в работе электронного дневника. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU. По словам тюменцев, эта проблема возникла еще 1 сентября и не решилась до сих пор. «Действительно электронные дневники не работают как для учителей, так и для детей и их родителей. Говорят, что там пока коррективы вводятся, расписание добавляется. Не помню, было ли такое в прошлом году», — рассказала URA.RU педагог школы №94. Родители школьников также недовольны подобной ситуацией. «Электронный дневник не работает с самого начала учебы. Оценки детям говорят вслух, потому что из-за сбоев выставить их в системе не могут», — поделилась мама ученика школы №70. В департаменте образования и науки Тюменской области агентству опровергли информацию о неработающих дневниках. Там рассказали, что сбои в системе происходят, но устраняют их в течении одного-двух часов. «Электронный дневник работает. В какой-то период времени идут технические работы, информация об этом отображается, но они не более часа-двух. Иногда есть оперативные мероприятия, которые необходимо сделать», — рассказали в департаменте.