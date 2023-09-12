В Свердловской области неизвестный предлагал интим от лица 13-летней девочки

Неизвестный мужчина фотошопил обнаженные фото к лицу 13-летней девочки из Ирбита (Свердловская область), предлагая от ее лица интим на различных сайтах. Причиной стал отказ шестиклассницы выполнять задания мужчины. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«К 13-летней Ульяне в соцсети Telegram подкатил незнакомый мужчина, в переписке начал задавать непристойные вопросы. Пообещал приклеить ее лицо к чужим голым фото и отправить друзьям, если не выполнит желания», — пишет telegram-канал Ural Mash. По совету матери, девочка заблокировала неизвестного. После чего он выставил интимные фотографии на сайте.
Также мужчина подписывал публикации непристойными выражениями. Мать 13-летней Ульяны написала заявление в полицию, но анонима все еще не нашли.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу свердловского ГУ МВД. На момент публикации ответ получить не удалось.
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