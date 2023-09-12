В Свердловской области неизвестный предлагал интим от лица 13-летней девочки

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На Среднем Урале мужчина предлагал интим от лица школьницы Фото:

Неизвестный мужчина фотошопил обнаженные фото к лицу 13-летней девочки из Ирбита (Свердловская область), предлагая от ее лица интим на различных сайтах. Причиной стал отказ шестиклассницы выполнять задания мужчины. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«К 13-летней Ульяне в соцсети Telegram подкатил незнакомый мужчина, в переписке начал задавать непристойные вопросы. Пообещал приклеить ее лицо к чужим голым фото и отправить друзьям, если не выполнит желания», — пишет telegram-канал Ural Mash. По совету матери, девочка заблокировала неизвестного. После чего он выставил интимные фотографии на сайте.

Также мужчина подписывал публикации непристойными выражениями. Мать 13-летней Ульяны написала заявление в полицию, но анонима все еще не нашли.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу свердловского ГУ МВД. На момент публикации ответ получить не удалось.

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Неизвестный мужчина фотошопил обнаженные фото к лицу 13-летней девочки из Ирбита (Свердловская область), предлагая от ее лица интим на различных сайтах. Причиной стал отказ шестиклассницы выполнять задания мужчины. Информация об этом появилась в социальных сетях. «К 13-летней Ульяне в соцсети Telegram подкатил незнакомый мужчина, в переписке начал задавать непристойные вопросы. Пообещал приклеить ее лицо к чужим голым фото и отправить друзьям, если не выполнит желания», — пишет telegram-канал Ural Mash. По совету матери, девочка заблокировала неизвестного. После чего он выставил интимные фотографии на сайте. Также мужчина подписывал публикации непристойными выражениями. Мать 13-летней Ульяны написала заявление в полицию, но анонима все еще не нашли. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу свердловского ГУ МВД. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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