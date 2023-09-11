Роспотребнадзор ХМАО предупреждает о распространении опасной инфекции

12 сентября 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Участились случаи завоза кори в страну Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО предупреждает о завозах в Россию инфекционного заболевания корь. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале окружного ведомства. «На территории России участились случаи завоза и распространения кори. Корь представляет собой острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, преимущественно с воздушно — капельным путем передачи. Если вы или ваш ребенок имеете характерные признаки острых респираторных инфекций, сопровождающиеся высыпанием: не занимайтесь самолечением, не выходите из дома, вызовите врача на дом», — указано в сообщении. Также в Роспотребнадзоре отметили, что помочь от заражения поможет вакцинация. Также специалисты советуют не выезжать за границу без уточнения эпидситуации в стране пребывания. «Если у вас есть медицинские противопоказания к введению вакцины или хотите узнать свой иммунный статус к кори, то можно провести исследование сыворотки крови на наличие иммуноглобулина класса G. Для предупреждения кори лицам, выезжающих за рубеж, не болевшим корью, не привитым, привитым однократно рекомендуем привиться против кори», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО отказаться от посещения сауны в многоэтажках. При плохо организованном санитарно-гигиеническом режиме посещение бани и сауны может быть опасно для здоровья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Роспотребнадзор ХМАО предупреждает о завозах в Россию инфекционного заболевания корь. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале окружного ведомства. «На территории России участились случаи завоза и распространения кори. Корь представляет собой острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, преимущественно с воздушно — капельным путем передачи. Если вы или ваш ребенок имеете характерные признаки острых респираторных инфекций, сопровождающиеся высыпанием: не занимайтесь самолечением, не выходите из дома, вызовите врача на дом», — указано в сообщении. Также в Роспотребнадзоре отметили, что помочь от заражения поможет вакцинация. Также специалисты советуют не выезжать за границу без уточнения эпидситуации в стране пребывания. «Если у вас есть медицинские противопоказания к введению вакцины или хотите узнать свой иммунный статус к кори, то можно провести исследование сыворотки крови на наличие иммуноглобулина класса G. Для предупреждения кори лицам, выезжающих за рубеж, не болевшим корью, не привитым, привитым однократно рекомендуем привиться против кори», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО отказаться от посещения сауны в многоэтажках. При плохо организованном санитарно-гигиеническом режиме посещение бани и сауны может быть опасно для здоровья.