Полиция привлекла к ответственности тюменцев, катавшихся по городу в ванной

12 сентября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

За катание в ванной тюменец получил штраф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водителю тюменского музыканта Адама Гудымова получил штраф в 1000 рублей за то, что он катал блогера по улицам города в ванне. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области привлекли к административной ответственности водителя автомобиля Lada Largus, проехавшего по центру Тюмени с автоприцепом, в котором находилась ванну, а в ней сидел человек. Инспекторы полка ДПС установили водителя автомобиля, который взял его в аренду. 29-летний автомобилист привлечен к ответственности по ст. 12.23 ч.2 КоАП РФ за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Штраф за предусмотренное нарушение составляет 1000 рублей. В прошедшую субботу блогер Эдуард Филиппов выложил в соцсетях видео, где Гудымов проехал по городу, сидя в ванне. Также на транспорт прикрепили табличку с надписью «Воды нет, но вы держитесь». Ранее URA.RU сообщало, что Филиппов уже не в первый раз устраивает «пробег» в ванне по улицам города. В 2018 году такая же акция прошла в Екатеринбурге. Кроме этого, он успел прогуляться по Тюмени с «госпожой». В очередной раз его увидели в образе русалки, когда блогер пытался привлечь внимание к потопу в ЖК «Комарово».

Водителю тюменского музыканта Адама Гудымова получил штраф в 1000 рублей за то, что он катал блогера по улицам города в ванне. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области привлекли к административной ответственности водителя автомобиля Lada Largus, проехавшего по центру Тюмени с автоприцепом, в котором находилась ванну, а в ней сидел человек. Инспекторы полка ДПС установили водителя автомобиля, который взял его в аренду. 29-летний автомобилист привлечен к ответственности по ст. 12.23 ч.2 КоАП РФ за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Штраф за предусмотренное нарушение составляет 1000 рублей. В прошедшую субботу блогер Эдуард Филиппов выложил в соцсетях видео, где Гудымов проехал по городу, сидя в ванне. Также на транспорт прикрепили табличку с надписью «Воды нет, но вы держитесь». Ранее URA.RU сообщало, что Филиппов уже не в первый раз устраивает «пробег» в ванне по улицам города. В 2018 году такая же акция прошла в Екатеринбурге. Кроме этого, он успел прогуляться по Тюмени с «госпожой». В очередной раз его увидели в образе русалки, когда блогер пытался привлечь внимание к потопу в ЖК «Комарово».