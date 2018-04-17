03:47 17 апреля 2018 0

Сам блогер уверяет, что даже не успел замерзнуть Фото: кадр из видеоролика, Эдуард Филиппов, Instagram

Решив привлечь внимание общественности к проблеме подтопления жилого комплекса «Комарово», житель Тюмени Эдуард Филиппов снял очередной юмористический ролик. Герой видео, исследуя «паранормальное явление», бросается в лужу, а потом перевоплощается в русалку.

«Произошло какое-то паранормальное явление! Люди! Жители Тюмени! Не выходите из домов! — заявляет блогер на опубликованной в Instagram записи. — Я хочу сам лично проверить, что происходит». После чего надевает защитные очки и бросается в огромную лужу.

Ролик стал популярен благодаря местным СМИ.Комментируя журналистам свой поступок, блогер объяснил, что идея возникла «совершенно спонтанно» после того, как он узнал о подтоплении. По словам Филиппова, он даже не успел замерзнуть во время съемок, передает «Пятый канал».

Напомним, ранее «URA.RU» сообщало, что улица Созидателей уже несколько дней терпит стихийное бедствие. Лужа разрастается: дворы многоквартирных домов тоже затопило. Автомобили местных жителей, проезжая через водную преграду, глохли на ходу; автобусы преодолевали потоп с трудом: бурлящая вода заливалась в салоны.