Челябинка устроила групповой секс со школьниками

12 сентября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Сейчас решается опрос о привлечении женщины к уголовной ответственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уйском районе Челябинской области местная 34-летняя жительница устроила групповой секс с двумя 15-летними школьниками. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщину могут привлечь к уголовной ответственности. «Сейчас следствие решает вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по ч.1 ст. 134 УК РФ („Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста“). В случае предъявления обвинений ей должны избрать меру пресечения», — рассказал источник. По данным URA.RU, секс-вечеринку устроили на минувших выходных. Подростки и женщина отдыхали в компании. После выпитого спиртного они решили заняться сексом. По словам челябинки, все было добровольно. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

В Уйском районе Челябинской области местная 34-летняя жительница устроила групповой секс с двумя 15-летними школьниками. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщину могут привлечь к уголовной ответственности. «Сейчас следствие решает вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по ч.1 ст. 134 УК РФ („Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста“). В случае предъявления обвинений ей должны избрать меру пресечения», — рассказал источник. По данным URA.RU, секс-вечеринку устроили на минувших выходных. Подростки и женщина отдыхали в компании. После выпитого спиртного они решили заняться сексом. По словам челябинки, все было добровольно. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.