Челябинка устроила групповой секс со школьниками

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Сейчас решается опрос о привлечении женщины к уголовной ответственности Фото:

В Уйском районе Челябинской области местная 34-летняя жительница устроила групповой секс с двумя 15-летними школьниками. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщину могут привлечь к уголовной ответственности.

«Сейчас следствие решает вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по ч.1 ст. 134 УК РФ („Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста“). В случае предъявления обвинений ей должны избрать меру пресечения», — рассказал источник.

По данным URA.RU, секс-вечеринку устроили на минувших выходных. Подростки и женщина отдыхали в компании. После выпитого спиртного они решили заняться сексом. По словам челябинки, все было добровольно.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Уйском районе Челябинской области местная 34-летняя жительница устроила групповой секс с двумя 15-летними школьниками. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщину могут привлечь к уголовной ответственности. «Сейчас следствие решает вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по ч.1 ст. 134 УК РФ („Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста“). В случае предъявления обвинений ей должны избрать меру пресечения», — рассказал источник. По данным URA.RU, секс-вечеринку устроили на минувших выходных. Подростки и женщина отдыхали в компании. После выпитого спиртного они решили заняться сексом. По словам челябинки, все было добровольно. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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