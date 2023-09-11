Замгенпрокурор РФ помог трем сотням инвалидов из ХМАО в решении их проблем

12 сентября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Зайцев дал установки о работе с инвалидами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После установок заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева десятки жителей ХМАО получили жилье, а сотни инвалидов — полагающиеся компенсации. Об этом URA.RU сообщили в управлении генпрокуратуры РФ по УрФО. В ноябре прошлого года под председательством Зайцева прошло оперативное совещание с прокурорами УрФО, где были проработаны алгоритмы работы с гражданами с ограниченными возможностями здоровья. «Проработаны дополнительные меры по соблюдению прав граждан на указанных направлениях, которые приняты к исполнению. К примеру, в ХМАО в результате прокурорского вмешательства 27 лиц получили специально оборудованные жилые помещения, 3 гражданам выданы лекарственные средства и медицинские изделия. Обеспечена доступность для инвалидов-колясочников к 33 объектам социальной инфраструктуры. Более 300 лиц с ограниченными возможностями здоровья в этом регионе получили компенсацию за приобретение технических средств реабилитации, также им выданы электронные сертификаты на сумму 9 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, после обращений прокуратуры в семи домах Нефтеюганска заменили входные группы. А для шести инвалидов представители управляющих компаний нашли места для парковки автомобилей. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал прокуроров ХМАО. Ему не понравилось, что в округе снижается число выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконного оборота наркотиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После установок заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева десятки жителей ХМАО получили жилье, а сотни инвалидов — полагающиеся компенсации. Об этом URA.RU сообщили в управлении генпрокуратуры РФ по УрФО. В ноябре прошлого года под председательством Зайцева прошло оперативное совещание с прокурорами УрФО, где были проработаны алгоритмы работы с гражданами с ограниченными возможностями здоровья. «Проработаны дополнительные меры по соблюдению прав граждан на указанных направлениях, которые приняты к исполнению. К примеру, в ХМАО в результате прокурорского вмешательства 27 лиц получили специально оборудованные жилые помещения, 3 гражданам выданы лекарственные средства и медицинские изделия. Обеспечена доступность для инвалидов-колясочников к 33 объектам социальной инфраструктуры. Более 300 лиц с ограниченными возможностями здоровья в этом регионе получили компенсацию за приобретение технических средств реабилитации, также им выданы электронные сертификаты на сумму 9 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, после обращений прокуратуры в семи домах Нефтеюганска заменили входные группы. А для шести инвалидов представители управляющих компаний нашли места для парковки автомобилей. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал прокуроров ХМАО. Ему не понравилось, что в округе снижается число выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконного оборота наркотиков.