11 сентября 2023

Замгенпрокурор РФ помог трем сотням инвалидов из ХМАО в решении их проблем

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Зайцев дал установки о работе с инвалидами Фото:

После установок заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева десятки жителей ХМАО получили жилье, а сотни инвалидов — полагающиеся компенсации. Об этом URA.RU сообщили в управлении генпрокуратуры РФ по УрФО.

В ноябре прошлого года под председательством Зайцева прошло оперативное совещание с прокурорами УрФО, где были проработаны алгоритмы работы с гражданами с ограниченными возможностями здоровья. «Проработаны дополнительные меры по соблюдению прав граждан на указанных направлениях, которые приняты к исполнению. К примеру, в ХМАО в результате прокурорского вмешательства 27 лиц получили специально оборудованные жилые помещения, 3 гражданам выданы лекарственные средства и медицинские изделия. Обеспечена доступность для инвалидов-колясочников к 33 объектам социальной инфраструктуры. Более 300 лиц с ограниченными возможностями здоровья в этом регионе получили компенсацию за приобретение технических средств реабилитации, также им выданы электронные сертификаты на сумму 9 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, после обращений прокуратуры в семи домах Нефтеюганска заменили входные группы. А для шести инвалидов представители управляющих компаний нашли места для парковки автомобилей.

Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал прокуроров ХМАО. Ему не понравилось, что в округе снижается число выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконного оборота наркотиков.

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После установок заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева десятки жителей ХМАО получили жилье, а сотни инвалидов — полагающиеся компенсации. Об этом URA.RU сообщили в управлении генпрокуратуры РФ по УрФО. В ноябре прошлого года под председательством Зайцева прошло оперативное совещание с прокурорами УрФО, где были проработаны алгоритмы работы с гражданами с ограниченными возможностями здоровья. «Проработаны дополнительные меры по соблюдению прав граждан на указанных направлениях, которые приняты к исполнению. К примеру, в ХМАО в результате прокурорского вмешательства 27 лиц получили специально оборудованные жилые помещения, 3 гражданам выданы лекарственные средства и медицинские изделия. Обеспечена доступность для инвалидов-колясочников к 33 объектам социальной инфраструктуры. Более 300 лиц с ограниченными возможностями здоровья в этом регионе получили компенсацию за приобретение технических средств реабилитации, также им выданы электронные сертификаты на сумму 9 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, после обращений прокуратуры в семи домах Нефтеюганска заменили входные группы. А для шести инвалидов представители управляющих компаний нашли места для парковки автомобилей. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал прокуроров ХМАО. Ему не понравилось, что в округе снижается число выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконного оборота наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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