В Тюмени снизился спрос на аренду жилья

Спрос на аренду в Тюмени снизился после начала учебного года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени снизился спрос на аренду квартир. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала риелтор агентства недвижимости «Этажи» Оксана Лаврушенко. По ее словам, понижение стало заметно с начала сентября, когда начался новый учебный год.

«Со стороны арендодателя цена по-прежнему остается высокой. Спрос со стороны нанимателя стал меньше, соответственно, и очередей на просмотр больших нет», — рассказала Оксана Лаврушенко.

Риелтор вспоминает, что в прошлом году цены на аренду жилья в Тюмени стали снижаться с середины октября. О прогнозах на этот сезон говорить еще рано.

По словам Оксаны Лаврушенко, самыми востребованными районами для аренды жилья среди тюменцев считаются дома возле ТРЦ «Кристалл», Заречный микрорайон, Дом Обороны и районы, близкие к вузам. Самой неблагоприятной частью города для сдачи жилплощади риелтор называет Лесобазу и Маяк.

Ранее агентство писало о том, что тюменцы вынуждены стоять в очередях, чтобы снять жилье. Собственники в свою очередь, видя повышенный спрос, поднимали цены минимум на пять тысяч рублей.