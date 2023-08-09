09 августа 2023

Тюменские студенты вынуждены стоять в очереди, чтобы снять жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени очередь на просмотр квартир доходит до 10 человек на один объект Фото:

Студенты, приезжающие в Тюмень на учебу, вынуждены стоять в очередях, чтобы арендовать квартиру. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Оксана Лаврушенко, риелтор агентства недвижимости «Этажи». По ее словам, самый большой спрос на квартиры в центральной части города с бюджетом от 20 тысяч рублей.

«Некоторые студенты, кто уже сталкивался с поиском квартиры в сезон (август месяц), в этом году начали их искать с начала июня. На сегодняшний день как квартиры с бюджетом до 20 тысяч рублей, так и с бюджетом до 40 тысяч практически не найти. На большую часть лотов выстраиваются очереди на просмотр до 10 человек. Показы проводятся в порядке очереди. И, как правило, первый же клиент в очереди снимает квартиру», — рассказывает Оксана Лаврушенко.

Риелтор добавляет, что собственники, видя повышенный спрос на аренду, поднимают цены минимум на пять тысяч рублей. И приезжие вынуждены на несколько месяцев снимать жилье дороже, а затем после падения спроса, арендовать по адекватной цене.

Ранее агентство писало о том, что в центре Тюмени почти не осталось бюджетной недвижимости для жилья под съем. За прошедший месяц объем предложения на рынке аренды в Тюмени сократился на 15%.

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Студенты, приезжающие в Тюмень на учебу, вынуждены стоять в очередях, чтобы арендовать квартиру. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Оксана Лаврушенко, риелтор агентства недвижимости «Этажи». По ее словам, самый большой спрос на квартиры в центральной части города с бюджетом от 20 тысяч рублей. «Некоторые студенты, кто уже сталкивался с поиском квартиры в сезон (август месяц), в этом году начали их искать с начала июня. На сегодняшний день как квартиры с бюджетом до 20 тысяч рублей, так и с бюджетом до 40 тысяч практически не найти. На большую часть лотов выстраиваются очереди на просмотр до 10 человек. Показы проводятся в порядке очереди. И, как правило, первый же клиент в очереди снимает квартиру», — рассказывает Оксана Лаврушенко. Риелтор добавляет, что собственники, видя повышенный спрос на аренду, поднимают цены минимум на пять тысяч рублей. И приезжие вынуждены на несколько месяцев снимать жилье дороже, а затем после падения спроса, арендовать по адекватной цене. Ранее агентство писало о том, что в центре Тюмени почти не осталось бюджетной недвижимости для жилья под съем. За прошедший месяц объем предложения на рынке аренды в Тюмени сократился на 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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