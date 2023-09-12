Сеть бургерных начала обратно раздавать кабачки, которые ей принесли тюменцы

Кабачков оказалось слишком много Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская сеть бургерных Tesla Burger начала новую акцию по раздаче кабачков. Ранее они предлагали обменять кабачок на бургер, однако сейчас у компании их оказалось слишком много, поэтому они запустили «обратную акцию».

«Акция с кабачками сделала нас настоящими кабачковыми магнатами. Поэтому теперь при покупке бургера мы дарим вам по кабачку! Такой вот круговорот кабачков в природе», — сообщается в соцсетях бургерной.

Ранее URA.RU сообщало, что в Tesla burger начали менять кабачки на бургеры. В рамках акции нельзя обменять сразу много овощей. Представители компании тогда рассказали, что использовать разновидность тыквы они планируют в приготовлении рагу.