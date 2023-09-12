Сеть бургерных начала обратно раздавать кабачки, которые ей принесли тюменцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, кабачки, кабачок, цукини
Кабачков оказалось слишком много Фото:

Тюменская сеть бургерных Tesla Burger начала новую акцию по раздаче кабачков. Ранее они предлагали обменять кабачок на бургер, однако сейчас у компании их оказалось слишком много, поэтому они запустили «обратную акцию».

«Акция с кабачками сделала нас настоящими кабачковыми магнатами. Поэтому теперь при покупке бургера мы дарим вам по кабачку! Такой вот круговорот кабачков в природе», — сообщается в соцсетях бургерной.

Ранее URA.RU сообщало, что в Tesla burger начали менять кабачки на бургеры. В рамках акции нельзя обменять сразу много овощей. Представители компании тогда рассказали, что использовать разновидность тыквы они планируют в приготовлении рагу.

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Тюменская сеть бургерных Tesla Burger начала новую акцию по раздаче кабачков. Ранее они предлагали обменять кабачок на бургер, однако сейчас у компании их оказалось слишком много, поэтому они запустили «обратную акцию». «Акция с кабачками сделала нас настоящими кабачковыми магнатами. Поэтому теперь при покупке бургера мы дарим вам по кабачку! Такой вот круговорот кабачков в природе», — сообщается в соцсетях бургерной. Ранее URA.RU сообщало, что в Tesla burger начали менять кабачки на бургеры. В рамках акции нельзя обменять сразу много овощей. Представители компании тогда рассказали, что использовать разновидность тыквы они планируют в приготовлении рагу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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