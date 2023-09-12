Шумков показал, где в Кургане появится новый спортивно-рекреационный парк. Фото

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Кубанский казачий хор. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков посетил школы Рябково, где проводят ремонты Фото:

На территории школы № 49 в Кургане построят спортивно-рекреационный парк. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков, который осмотрел школы микрорайона Рябково после ремонта.

«В 49-й и 24-й школах в Рябково в этом году проводятся ремонты. В 49-й его уже завершили, но остался большой неблагоустроенный участок с деревьями. Ремонт выполнен очень хорошо. Вместе с руководством школы и ребятишками решили, что там в следующем году должен появиться спортивно-рекреационный парк, для занятий и прогулок в теплую погоду», — написал Шумков на своей странице во «ВКонтакте».

На территории школы № 24 построили спортивный комплекс. Оставшаяся часть пришкольного участка тоже будет благоустроена. В здании школы ремонт продолжается. Губернатор отметил, что сделал замечания по ремонту школы и попросил подрядчика делать так качественно, будто его дети хотят в эту школу. В осмотре хода ремонтных работ в школах приняли участие глава города Елена Ситникова и директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Губернатор Вадим Шумков и глава города Елена Ситникова побывали в школа Кургана, где проводятся ремонты
Губернатор Вадим Шумков и глава города Елена Ситникова побывали в школа Кургана, где проводятся ремонты
На территории школы №24 в Кургане построили спортивную площадку
На территории школы №24 в Кургане построили спортивную площадку

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На территории школы № 49 в Кургане построят спортивно-рекреационный парк. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков, который осмотрел школы микрорайона Рябково после ремонта. «В 49-й и 24-й школах в Рябково в этом году проводятся ремонты. В 49-й его уже завершили, но остался большой неблагоустроенный участок с деревьями. Ремонт выполнен очень хорошо. Вместе с руководством школы и ребятишками решили, что там в следующем году должен появиться спортивно-рекреационный парк, для занятий и прогулок в теплую погоду», — написал Шумков на своей странице во «ВКонтакте». На территории школы № 24 построили спортивный комплекс. Оставшаяся часть пришкольного участка тоже будет благоустроена. В здании школы ремонт продолжается. Губернатор отметил, что сделал замечания по ремонту школы и попросил подрядчика делать так качественно, будто его дети хотят в эту школу. В осмотре хода ремонтных работ в школах приняли участие глава города Елена Ситникова и директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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