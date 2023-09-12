Депутат Госдумы раскрыла, как снизить стоимость перелетов на Дальний Восток

Депутат ГД Лобач призвала вернуть субсидии и ввести кешбэк для поездок на Восток

13 сентября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Нужно вводить субсидирование чартерных рейсов на Дальний Восток, считает Татьяна Лобач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Субсидирование чартерных рейсов, а также программы кэшбэка (возможность вернуть часть суммы, потраченной на путешествие) помогут снизить стоимость перелета на Дальний Восток и сделать регион более туристически привлекательным. Об этом в беседе с URA.RU заявила зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. «Потенциал у региона огромен. Я думаю, что желающих отправиться туда будет достаточно. Но нам надо уменьшать стоимость проезда в Дальневосточный регион. Надо проверять внутренние резервы, те или иные субсидии организовать. Работала программа субсидий чартерных рейсов. Надо в этом направлении идти. Кэшбэк, возможно, задействовать. Если выбирает человек в нетуристическое время тот или иной регион, то, конечно же, можно ему субсидировать часть поездки. Таким образом мы сможем поднять туристический поток в Дальневосточный регион. Также мы анализировали, что у нас порой самолет из Москвы в Якутию или на Камчатку стоит дешевле, чем переезд между регионами. Нужно, чтобы стоимость была гораздо меньше. Чтобы у нас было и межрегиональное авиасообщение. Еще есть речное сообщение. Смотреть нужно и в этом направлении», — объяснила Татьяна Лобач. Депутат Госдумы добавила, что регион может быть интересен как жителям России, так и стран Азии. «Мы не забываем, что регион граничит с Китаем. Большое количество стран Азии заинтересованы посетить Дальний Восток. Наша задача сейчас строить отели, правительство уже направило свои усилия в этом направлении, обеспечить транспортную доступность, построить инфраструктуру. Надо, чтобы этот туризм был круглогодичным. Дальневосточный регион привлекает сейчас туристов природными своими богатствами. Взять Курилы, Камчатку, наше озеро Байкал, республику Саха (Якутия), Приморский край. Порядка 13 заповедных зон. Но помимо природы должна быть какая-то программа, которая интересна на протяжении всего года. Может, это такие направления, как гастротуризм, промышленный туризм», — добавила Лобач. Ранее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил на Восточном экономическом форуме, что турпоток на Дальний Восток к 2030 году может удвоиться и составить 7,1-7,2 млн поездок в год. В 2022 году регион посетило 3,5 млн человек, что на 10% больше, чем в 2021 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Субсидирование чартерных рейсов, а также программы кэшбэка (возможность вернуть часть суммы, потраченной на путешествие) помогут снизить стоимость перелета на Дальний Восток и сделать регион более туристически привлекательным. Об этом в беседе с URA.RU заявила зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. «Потенциал у региона огромен. Я думаю, что желающих отправиться туда будет достаточно. Но нам надо уменьшать стоимость проезда в Дальневосточный регион. Надо проверять внутренние резервы, те или иные субсидии организовать. Работала программа субсидий чартерных рейсов. Надо в этом направлении идти. Кэшбэк, возможно, задействовать. Если выбирает человек в нетуристическое время тот или иной регион, то, конечно же, можно ему субсидировать часть поездки. Таким образом мы сможем поднять туристический поток в Дальневосточный регион. Также мы анализировали, что у нас порой самолет из Москвы в Якутию или на Камчатку стоит дешевле, чем переезд между регионами. Нужно, чтобы стоимость была гораздо меньше. Чтобы у нас было и межрегиональное авиасообщение. Еще есть речное сообщение. Смотреть нужно и в этом направлении», — объяснила Татьяна Лобач. Депутат Госдумы добавила, что регион может быть интересен как жителям России, так и стран Азии. «Мы не забываем, что регион граничит с Китаем. Большое количество стран Азии заинтересованы посетить Дальний Восток. Наша задача сейчас строить отели, правительство уже направило свои усилия в этом направлении, обеспечить транспортную доступность, построить инфраструктуру. Надо, чтобы этот туризм был круглогодичным. Дальневосточный регион привлекает сейчас туристов природными своими богатствами. Взять Курилы, Камчатку, наше озеро Байкал, республику Саха (Якутия), Приморский край. Порядка 13 заповедных зон. Но помимо природы должна быть какая-то программа, которая интересна на протяжении всего года. Может, это такие направления, как гастротуризм, промышленный туризм», — добавила Лобач. Ранее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил на Восточном экономическом форуме, что турпоток на Дальний Восток к 2030 году может удвоиться и составить 7,1-7,2 млн поездок в год. В 2022 году регион посетило 3,5 млн человек, что на 10% больше, чем в 2021 году.