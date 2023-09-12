Челябинский город полностью останется без воды

Кыштым (Челябинская область) 15 сентября будет полностью отключен от водоснабжения. Об этом сообщила мэрия.
«В пятницу, 15 сентября, в связи с неотложными работами по ремонту задвижки и замене трансформатора тока на водоочистной станции «Сугомак» с 9 до 21 часа будет отключено централизованное водоснабжение всех потребителей Кыштыма. Работы будет проводить ООО «Кыштымводоканал», — сообщает администрация муниципалитета на своей официальной странице во «Вконтакте».
Детские сады обеспечат необходимым запасом воды, учреждения будут принимать детей в прежнем режиме. Жителям 36-тысячного города необходимо сделать достаточный запас воды.
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