Челябинский город полностью останется без воды

Кыштым отключат от водоснабжения 15 сентября

12 сентября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

В Кыштыме подача воды будет остановлена на 12 часов Фото: Илья Московец © URA.RU Кыштым (Челябинская область) 15 сентября будет полностью отключен от водоснабжения. Об этом сообщила мэрия. «В пятницу, 15 сентября, в связи с неотложными работами по ремонту задвижки и замене трансформатора тока на водоочистной станции «Сугомак» с 9 до 21 часа будет отключено централизованное водоснабжение всех потребителей Кыштыма. Работы будет проводить ООО «Кыштымводоканал», — сообщает администрация муниципалитета на своей официальной странице во «Вконтакте». Детские сады обеспечат необходимым запасом воды, учреждения будут принимать детей в прежнем режиме. Жителям 36-тысячного города необходимо сделать достаточный запас воды.

Кыштым (Челябинская область) 15 сентября будет полностью отключен от водоснабжения. Об этом сообщила мэрия. «В пятницу, 15 сентября, в связи с неотложными работами по ремонту задвижки и замене трансформатора тока на водоочистной станции «Сугомак» с 9 до 21 часа будет отключено централизованное водоснабжение всех потребителей Кыштыма. Работы будет проводить ООО «Кыштымводоканал», — сообщает администрация муниципалитета на своей официальной странице во «Вконтакте». Детские сады обеспечат необходимым запасом воды, учреждения будут принимать детей в прежнем режиме. Жителям 36-тысячного города необходимо сделать достаточный запас воды.