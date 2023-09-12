Пилоты самолета «Уральских авиалиний» предупреждали диспетчеров о нехватке топлива

Летчики «Уральских авиалиний» предупреждали диспетчеров о нехватке топлива

12 сентября 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Из-за нехватки топлива борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Пилоты, экстренно севшего самолета «Уральских авиалиний», предупреждали диспетчеров о возможной нехватке топлива от Омска до Новосибирска, если она полетят на высоком эшелоне. Информация об этом появилась в социальных сетях. После предупреждения диспетчеров, пилоты приняли решение лететь на высоте 3650 метров с выпущенными шасси, запросив у них погоду. «Те в свою очередь предупредили пилотов, что по пути в Новосибирск они столкнутся с сильным встречным ветром, который увеличит время в пути и расход топлива. Выпущенные шасси также повлияли на расход топлива», — пишет telegram-канал Shot. Следователи проводят работу с диспетчерами омского аэропорта. Экипаж принял решение подниматься на высоту 5,5 тысяч метров и лететь в Новосибирск, так как бортовой компьютер показывал, что топлива хватит на 46 минут. В итоге через 21 минуту воздушному судну пришлось приземлиться в 180 километрах от аэропорта Новосибирска. Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области. В МЧС пояснили, что на борту находились 159 человек, среди них 23 ребенка. Люди самостоятельно эвакуировались из лайнера. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

Пилоты, экстренно севшего самолета «Уральских авиалиний», предупреждали диспетчеров о возможной нехватке топлива от Омска до Новосибирска, если она полетят на высоком эшелоне. Информация об этом появилась в социальных сетях. После предупреждения диспетчеров, пилоты приняли решение лететь на высоте 3650 метров с выпущенными шасси, запросив у них погоду. «Те в свою очередь предупредили пилотов, что по пути в Новосибирск они столкнутся с сильным встречным ветром, который увеличит время в пути и расход топлива. Выпущенные шасси также повлияли на расход топлива», — пишет telegram-канал Shot. Следователи проводят работу с диспетчерами омского аэропорта. Экипаж принял решение подниматься на высоту 5,5 тысяч метров и лететь в Новосибирск, так как бортовой компьютер показывал, что топлива хватит на 46 минут. В итоге через 21 минуту воздушному судну пришлось приземлиться в 180 километрах от аэропорта Новосибирска. Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области. В МЧС пояснили, что на борту находились 159 человек, среди них 23 ребенка. Люди самостоятельно эвакуировались из лайнера. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.