Пилоты самолета «Уральских авиалиний» предупреждали диспетчеров о нехватке топлива

Летчики «Уральских авиалиний» предупреждали диспетчеров о нехватке топлива
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Из-за нехватки топлива борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Пилоты, экстренно севшего самолета «Уральских авиалиний», предупреждали диспетчеров о возможной нехватке топлива от Омска до Новосибирска, если она полетят на высоком эшелоне. Информация об этом появилась в социальных сетях.

После предупреждения диспетчеров, пилоты приняли решение лететь на высоте 3650 метров с выпущенными шасси, запросив у них погоду. «Те в свою очередь предупредили пилотов, что по пути в Новосибирск они столкнутся с сильным встречным ветром, который увеличит время в пути и расход топлива. Выпущенные шасси также повлияли на расход топлива», — пишет telegram-канал Shot. Следователи проводят работу с диспетчерами омского аэропорта.

Экипаж принял решение подниматься на высоту 5,5 тысяч метров и лететь в Новосибирск, так как бортовой компьютер показывал, что топлива хватит на 46 минут. В итоге через 21 минуту воздушному судну пришлось приземлиться в 180 километрах от аэропорта Новосибирска.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области. В МЧС пояснили, что на борту находились 159 человек, среди них 23 ребенка. Люди самостоятельно эвакуировались из лайнера. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пилоты, экстренно севшего самолета «Уральских авиалиний», предупреждали диспетчеров о возможной нехватке топлива от Омска до Новосибирска, если она полетят на высоком эшелоне. Информация об этом появилась в социальных сетях. После предупреждения диспетчеров, пилоты приняли решение лететь на высоте 3650 метров с выпущенными шасси, запросив у них погоду. «Те в свою очередь предупредили пилотов, что по пути в Новосибирск они столкнутся с сильным встречным ветром, который увеличит время в пути и расход топлива. Выпущенные шасси также повлияли на расход топлива», — пишет telegram-канал Shot. Следователи проводят работу с диспетчерами омского аэропорта. Экипаж принял решение подниматься на высоту 5,5 тысяч метров и лететь в Новосибирск, так как бортовой компьютер показывал, что топлива хватит на 46 минут. В итоге через 21 минуту воздушному судну пришлось приземлиться в 180 километрах от аэропорта Новосибирска. Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области. В МЧС пояснили, что на борту находились 159 человек, среди них 23 ребенка. Люди самостоятельно эвакуировались из лайнера. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...