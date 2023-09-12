В Госдуме объяснили, из-за чего россияне имеют скромный доход

Депутат ГД Коломейцев обвинил чиновников, мешающих росту доходов россиян

13 сентября 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Майский указ президента РФ 2012 года предполагал увеличение зарплат бюджетников в два раза, напомнил Николай Коломейцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Доходы россиян не растут из-за проволочек среди чиновников, которые не вводят реальные механизмы, так как сталкиваются с большим числом рассмотрений для их реализации. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. «Президент [РФ Владимир Путин] делает заявление, потом его опускает премьеру, потом вице-премьеру, потом министру, потом клерку, а потом это все утопает в длительной лестнице рассмотрений. Совместная рабочая группа Министерства труда, Министерства образования и здравоохранения уже лет семь заседают и что-то пока ничего не предложили», — считает депутат. Коломейцев напомнил пример, который доказывает, что новые механизмы для помощи россиянам вводить пока нет возможности. «Какие механизмы [вводить], если государство к единой квалификационной сетке не возвращается. Указы президента 2012 года не выполнены. Майские указы предполагали увеличение зарплат учителей, докторов и бюджетников в два раза», — объяснил Николай Коломейцев. Ранее на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября) президент РФ заявил о том, что доходы россиян, как и зарплаты, в целом, растут. Однако до сих пор остаются довольно скромными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доходы россиян не растут из-за проволочек среди чиновников, которые не вводят реальные механизмы, так как сталкиваются с большим числом рассмотрений для их реализации. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. «Президент [РФ Владимир Путин] делает заявление, потом его опускает премьеру, потом вице-премьеру, потом министру, потом клерку, а потом это все утопает в длительной лестнице рассмотрений. Совместная рабочая группа Министерства труда, Министерства образования и здравоохранения уже лет семь заседают и что-то пока ничего не предложили», — считает депутат. Коломейцев напомнил пример, который доказывает, что новые механизмы для помощи россиянам вводить пока нет возможности. «Какие механизмы [вводить], если государство к единой квалификационной сетке не возвращается. Указы президента 2012 года не выполнены. Майские указы предполагали увеличение зарплат учителей, докторов и бюджетников в два раза», — объяснил Николай Коломейцев. Ранее на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября) президент РФ заявил о том, что доходы россиян, как и зарплаты, в целом, растут. Однако до сих пор остаются довольно скромными.