ХК «Молот» проиграл команде «Сокол» из Красноярска Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Хоккейный клуб «Молот» проиграл первый домашний матч сезона команде «Сокол» из Красноярска. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Счет на табло после финального свистка арбитра 3:0 в пользу ХК „Сокол“ из Красноярска. ХК „Молот“ проиграл всухую», — передал в сообщении корреспондент.

Первую и вторую шайбы гости забили в ворота «Молота» во втором периоде. Затем хозяева не смогли реализовать численное большинство и пропустили третью шайбу в свои ворота.

Ранее пермский хоккейный клуб «Молот» проиграл команде «Зауралье» из Курганской области в турнире «Кубок Прикамья». Гости одержали победу со счетом 2:0.

Красноярский «Сокол» одержал победу над ХК «Молот» в Перми 12 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Команда «Молот» проиграла со счетом 3:0 Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Надежды пермских болельщиков на победу «Молота» не оправдались Фото: Сергей Русанов © URA.RU