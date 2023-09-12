ХК «Молот» проиграл команде «Сокол» из Красноярска
Хоккейный клуб «Молот» проиграл первый домашний матч сезона команде «Сокол» из Красноярска. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Счет на табло после финального свистка арбитра 3:0 в пользу ХК „Сокол“ из Красноярска. ХК „Молот“ проиграл всухую», — передал в сообщении корреспондент.
Первую и вторую шайбы гости забили в ворота «Молота» во втором периоде. Затем хозяева не смогли реализовать численное большинство и пропустили третью шайбу в свои ворота.
Ранее пермский хоккейный клуб «Молот» проиграл команде «Зауралье» из Курганской области в турнире «Кубок Прикамья». Гости одержали победу со счетом 2:0.
Красноярский «Сокол» одержал победу над ХК «Молот» в Перми 12 сентября
Команда «Молот» проиграла со счетом 3:0
Надежды пермских болельщиков на победу «Молота» не оправдались
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей
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