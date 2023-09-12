Пермский «Молот» проиграл первый домашний матч сезона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейный матч Молот (Пермь) - Сокол (Красноярск). УДС Молот. Пермь
ХК «Молот» проиграл команде «Сокол» из Красноярска Фото:

Хоккейный клуб «Молот» проиграл первый домашний матч сезона команде «Сокол» из Красноярска. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Счет на табло после финального свистка арбитра 3:0 в пользу ХК „Сокол“ из Красноярска. ХК „Молот“ проиграл всухую», — передал в сообщении корреспондент.

Первую и вторую шайбы гости забили в ворота «Молота» во втором периоде. Затем хозяева не смогли реализовать численное большинство и пропустили третью шайбу в свои ворота.

Ранее пермский хоккейный клуб «Молот» проиграл команде «Зауралье» из Курганской области в турнире «Кубок Прикамья». Гости одержали победу со счетом 2:0.

Хоккейный матч Молот (Пермь) - Сокол (Красноярск). УДС Молот. Пермь
Красноярский «Сокол» одержал победу над ХК «Молот» в Перми 12 сентября
Фото:
Хоккейный матч Молот (Пермь) - Сокол (Красноярск). УДС Молот. Пермь
Команда «Молот» проиграла со счетом 3:0
Фото:
Хоккейный матч Молот (Пермь) - Сокол (Красноярск). УДС Молот. Пермь
Надежды пермских болельщиков на победу «Молота» не оправдались
Фото:
Хоккейный матч Молот (Пермь) - Сокол (Красноярск). УДС Молот. Пермь
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей
Фото:

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Хоккейный клуб «Молот» проиграл первый домашний матч сезона команде «Сокол» из Красноярска. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Счет на табло после финального свистка арбитра 3:0 в пользу ХК „Сокол“ из Красноярска. ХК „Молот“ проиграл всухую», — передал в сообщении корреспондент. Первую и вторую шайбы гости забили в ворота «Молота» во втором периоде. Затем хозяева не смогли реализовать численное большинство и пропустили третью шайбу в свои ворота. Ранее пермский хоккейный клуб «Молот» проиграл команде «Зауралье» из Курганской области в турнире «Кубок Прикамья». Гости одержали победу со счетом 2:0.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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