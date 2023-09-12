Источник: в Москве за взятку арестован статусный силовик пермского УФСБ

В Москве за взятку арестован статусный силовик пермского УФСБ

Силовика поместили под стражу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве за получение взятки арестован сотрудник пермского краевого управления ФСБ Григорий Царегородцев. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Царегородцев арестован по делу о получении в марте этого года взятки», — сказал источник. В пермском управлении ФСБ силовик возглавлял отдел контрразведки, добавил инсайдер. По данным ряда telegram-каналов, сотрудник УФСБ по Пермскому краю получил взятку в размере 100 млн рублей. Эти деньги офицер получил через посредника, общая взамен покровительство и попустительство по службе.

Расследованием уголовного дела занимается следственная группа Главное военно-следственное управление СК России. Царегородцев был задержан в Перми, а затем этапирован в Москву. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского управления ФСБ, ответ на него ожидается.