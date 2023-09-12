Минэкономразвития: россияне будут лучше зарабатывать

Министерство экономического развития РФ улучшило прогноз роста реальных доходов населения в 2023 году до 4,3% с 3,4%, зарплат — до 6,2% с 5,4%. Об этом сообщил представитель ведомства.
«Если смотреть исторические ряды данных — это достаточно большая цифра. Далее средний темп примерно на 2,8% в год. То есть такой устойчивый рост доходов мы закладываем на всем прогнозном горизонте (2024—2025 годы)», — сообщил источник в Минэкономразвития РФ. Его слова приводит РИА Новости.
Несмотря на высокий уровень инфляции в 7,5%, ожидается, что рост реальных доходов населения составит 4,3%. В числе основных источников роста — доходы от предпринимательской деятельности, меры социальной поддержки и зарплата. По прогнозу министерства, рост реальных зарплат в 2023 году вырастет на 6,2% вместо ожидаемых 5,4%.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов заявил, что покупательская способность россиян вернулась на уровень 2021 года. Это связано с ростом зарплат и падающей безработицей.
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