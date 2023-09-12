Директор регинститута управления ХМАО Аникин раскритиковал соискателей из-за ТВ

Главный коуч правительства ХМАО Аникин опубликовал пост об особенностях собеседования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор «Регионального института управления» ХМАО Владимир Аникин заявил, что почти из всех, кто на вопрос о свободном времени отвечает, что предпочитает смотреть телевизор, получаются недалекие сотрудники. Свои наблюдения он опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте», сопроводив пост фото из салона автомобиля Maybach.

«Почти из всех, кто на вопрос о свободном времени отвечает „в основном смотрю телик“ получаются очень недалекие сотрудники. Те, кто читает много книг, частно становятся содержательными и творческими работниками. Самыми надежными и творчески одаренными были те, которые посвящают заметную часть своего свободного времени бескорыстному служению людям», — написал Аникин.

Ряд собеседников журналиста URA.RU в политбомонде округа посчитали заявление снобистским. «Легко заявлять о недалекости соискателей, катаясь у стен Кремля на „Майбахе“. Но сейчас не те времена, когда стоит кичиться принадлежностью к элитам. Лучше действительно заняться бескорыстным служением людям или помощью бойцам на СВО. Особенно если ты, как Аникин, имеешь годовой доход свыше двух миллионов рублей», — отметил один из собеседников агентства, возмущенный публикацией.

«Региональный институт управления» — автономное учреждение, подведомственное департаменту государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры. Институт, согласно официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», занимается профессиональной переподготовкой, организацией мероприятий, повышением квалификации управленческих кадров и оценкой управленческих компетенций. Аникин, как указано в данных из открытых источников, возглавляет его с 2019 года. В 2015 году он руководил другим автономным учреждением округа — ансамблем песни и танца.

Аникин в ходе телефонного разговора с корреспондентом агентства заявил, что это «его личное мнение». Однако через несколько минут после звонка журналиста пост был удален, а доступ к профилю в соцсети стал закрытым.

Скриншот поста Владимира Аникина, руководителя Регионального института управления ХМАО Фото: Владимир Аникин «ВКонтакте», https://vk.com/wall5610617_1704