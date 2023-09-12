12 сентября 2023

Курганец истязал сожительницу ножницами

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Курганец попал под суд за издевательства над женщиной (архивное фото) Фото:

Житель Притобольного округа Курганской области в ходе ссоры с сожительницей попытался порезать ее ножницами. Об этом говорится в судебных материалах.

«Мужчина взял со стены на кухне дома ножницы, схватил потерпевшую за голову. Женщина получила резанную рану слизистой полости рта, ссадины и кровоподтеки лица», — указано в материалах, опубликованных на сайте Притобольного районного суда.

На суде злоумышленник полностью признал свою вину. По словам подсудимого, он хотел просто попугать сожительницу, которая грубила ему во время пьяной ссоры. Суд учел удовлетворительную характеристику мужчины, который ранее уже был судим. Его приговорили к 10 месяцам исправительных работ с вычетом 10% из зарплаты в доход государства.

Ранее житель Сафакулевского округа Курганской области избил сожительницу кочергой. Мужчина узнал про ее измену. По приговору суда злоумышленник получил один год и девять месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Житель Притобольного округа Курганской области в ходе ссоры с сожительницей попытался порезать ее ножницами. Об этом говорится в судебных материалах. «Мужчина взял со стены на кухне дома ножницы, схватил потерпевшую за голову. Женщина получила резанную рану слизистой полости рта, ссадины и кровоподтеки лица», — указано в материалах, опубликованных на сайте Притобольного районного суда. На суде злоумышленник полностью признал свою вину. По словам подсудимого, он хотел просто попугать сожительницу, которая грубила ему во время пьяной ссоры. Суд учел удовлетворительную характеристику мужчины, который ранее уже был судим. Его приговорили к 10 месяцам исправительных работ с вычетом 10% из зарплаты в доход государства. Ранее житель Сафакулевского округа Курганской области избил сожительницу кочергой. Мужчина узнал про ее измену. По приговору суда злоумышленник получил один год и девять месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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