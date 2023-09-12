Илон Маск раскрыл главную причину срыва атаки ВСУ на Крым

Маск не подключал для ВСУ спутник Starlink у Крыма из-за санкций против РФ

13 сентября 2023 в 05:43 Размер текста - 17 +

Дроны ВСУ не смогли ударить по российским кораблям в Крыму из-за отключенного Starlink Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спутник Starlink был выключен возле Крымского полуострова из-за того, что США ввели санкции против России. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ не смогли провести атаку на российские корабли из-за отключенного спутника. «Причина, по которой Starlink был выключен, в действительности первоначально была в том, что Соединенные Штаты ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение», — передает слова Илона Маска РИА Новости. При этом телеканал CNN сообщал, что дроны ВСУ из-за этого не смогли атаковать российские корабли. Илон Маск отметил, что для включения Starlink возле Крымского полуострова он должен получить разрешение от правительства США. Разрешения не было, а американскому предпринимателю лишь поступали звонки от властей Украины с просьбой включить спутник. Ранее американский сенатор Элизабет Уоррен потребовала расследовать отказ Маска включать Starlink в Крыму. По ее мнению, на внешнюю политику США должно влиять правительство, а не предприниматель, передает RT.

Спутник Starlink был выключен возле Крымского полуострова из-за того, что США ввели санкции против России. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ не смогли провести атаку на российские корабли из-за отключенного спутника. «Причина, по которой Starlink был выключен, в действительности первоначально была в том, что Соединенные Штаты ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение», — передает слова Илона Маска РИА Новости. При этом телеканал CNN сообщал, что дроны ВСУ из-за этого не смогли атаковать российские корабли. Илон Маск отметил, что для включения Starlink возле Крымского полуострова он должен получить разрешение от правительства США. Разрешения не было, а американскому предпринимателю лишь поступали звонки от властей Украины с просьбой включить спутник. Ранее американский сенатор Элизабет Уоррен потребовала расследовать отказ Маска включать Starlink в Крыму. По ее мнению, на внешнюю политику США должно влиять правительство, а не предприниматель, передает RT.