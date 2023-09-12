Появилась новая версия смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском

Предварительная причина смерти 16-летней школьницы, тело которой нашли в лесополосе Каменска-Уральского — асфиксия. Об этом заявил источник, знакомый с ходом расследования.
«Предварительной причиной смерти названа асфиксия. Точная причина смерти школьницы станет известна 18 сентября, когда следствие получит результаты экспертизы», — передает слова источника «КП-Екатеринбург».
Асфиксия — кислородное голодание организма человека. Она может возникать при избытке углекислоты в крови, а также при удушении.
Тело 16-летней школьницы нашли в лесополосе Каменска-Уральского 10 августа. Девушка возвращалась домой ночью и оставила подруге странное сообщение. В нем она просила свердловчан не убивать и не насиловать ее. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.
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