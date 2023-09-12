12 сентября 2023

Появилась новая версия смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском

«КП-Екатеринбург»: школьница в Каменске-Уральском погибла из-за асфиксии
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, домашнее насилие, бытовое убийство, удушье
Предварительно, школьница погибла из-за асфиксии, считает источник Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Предварительная причина смерти 16-летней школьницы, тело которой нашли в лесополосе Каменска-Уральского — асфиксия. Об этом заявил источник, знакомый с ходом расследования.

«Предварительной причиной смерти названа асфиксия. Точная причина смерти школьницы станет известна 18 сентября, когда следствие получит результаты экспертизы», — передает слова источника «КП-Екатеринбург».

Асфиксия — кислородное голодание организма человека. Она может возникать при избытке углекислоты в крови, а также при удушении.

Тело 16-летней школьницы нашли в лесополосе Каменска-Уральского 10 августа. Девушка возвращалась домой ночью и оставила подруге странное сообщение. В нем она просила свердловчан не убивать и не насиловать ее. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.

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Предварительная причина смерти 16-летней школьницы, тело которой нашли в лесополосе Каменска-Уральского — асфиксия. Об этом заявил источник, знакомый с ходом расследования. «Предварительной причиной смерти названа асфиксия. Точная причина смерти школьницы станет известна 18 сентября, когда следствие получит результаты экспертизы», — передает слова источника «КП-Екатеринбург». Асфиксия — кислородное голодание организма человека. Она может возникать при избытке углекислоты в крови, а также при удушении. Тело 16-летней школьницы нашли в лесополосе Каменска-Уральского 10 августа. Девушка возвращалась домой ночью и оставила подруге странное сообщение. В нем она просила свердловчан не убивать и не насиловать ее. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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