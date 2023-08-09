Девушка, найденная мертвой в лесу Каменск-Уральского (Свердловская область), незадолго до гибели оставила странное послание в своем telegram-канале. В нем девочка просила не убивать и не насиловать ее, сообщается в соцсетях.
«Дорогие каменцы, я безумно счастлива находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят. И мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать», — цитирует сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» пост девочки.
Известно, что она приехала из Екатеринбурга в родной Каменск-Уральский с последней электричкой. Ей предстояло преодолеть до дома приличный маршрут, часть которого пролегала через лес. В последний раз, как сообщают местные жители в комментариях под новостями, девушку видели возле кафе «Арарат». Каменцы пишут, это заведение якобы пользуется дурной славой в городе.
Девушка, найденная мертвой в лесу Каменск-Уральского (Свердловская область), незадолго до гибели оставила странное послание в своем telegram-канале. В нем девочка просила не убивать и не насиловать ее, сообщается в соцсетях. «Дорогие каменцы, я безумно счастлива находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят. И мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать», — цитирует сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» пост девочки. Известно, что она приехала из Екатеринбурга в родной Каменск-Уральский с последней электричкой. Ей предстояло преодолеть до дома приличный маршрут, часть которого пролегала через лес. В последний раз, как сообщают местные жители в комментариях под новостями, девушку видели возле кафе «Арарат». Каменцы пишут, это заведение якобы пользуется дурной славой в городе. Тело девушки было найдено ночью в лесополосе, по словам очевидцев, что оно лежало в колодце. СКР и полиция Свердловской области начали проверку гибели юной свердловчанки.