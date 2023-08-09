09 августа 2023

Перед гибелью 16-летняя свердловчанка оставила странное послание в соцсетях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация женского клуба Юны Ильиной. Екатеринбург, девушка, ельцин центр, вид города, панорама, город екатеринбург
Девушка оставила в соцсети странное сообщение (архивное фото) Фото:

Девушка, найденная мертвой в лесу Каменск-Уральского (Свердловская область), незадолго до гибели оставила странное послание в своем telegram-канале. В нем девочка просила не убивать и не насиловать ее, сообщается в соцсетях.

«Дорогие каменцы, я безумно счастлива находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят. И мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать», — цитирует сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» пост девочки.

Известно, что она приехала из Екатеринбурга в родной Каменск-Уральский с последней электричкой. Ей предстояло преодолеть до дома приличный маршрут, часть которого пролегала через лес. В последний раз, как сообщают местные жители в комментариях под новостями, девушку видели возле кафе «Арарат». Каменцы пишут, это заведение якобы пользуется дурной славой в городе.

Тело девушки было найдено ночью в лесополосе, по словам очевидцев, что оно лежало в колодце. СКР и полиция Свердловской области начали проверку гибели юной свердловчанки.

Девушка решилась ночью проделать опасный и длинный путь до дома
Девушка решилась ночью проделать опасный и длинный путь до дома
Фото:
Девушка в одиночку преодолела большое расстояние, но так и не дошла до дома
Девушка в одиночку преодолела большое расстояние, но так и не дошла до дома
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девушка, найденная мертвой в лесу Каменск-Уральского (Свердловская область), незадолго до гибели оставила странное послание в своем telegram-канале. В нем девочка просила не убивать и не насиловать ее, сообщается в соцсетях. «Дорогие каменцы, я безумно счастлива находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят. И мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать», — цитирует сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» пост девочки. Известно, что она приехала из Екатеринбурга в родной Каменск-Уральский с последней электричкой. Ей предстояло преодолеть до дома приличный маршрут, часть которого пролегала через лес. В последний раз, как сообщают местные жители в комментариях под новостями, девушку видели возле кафе «Арарат». Каменцы пишут, это заведение якобы пользуется дурной славой в городе. Тело девушки было найдено ночью в лесополосе, по словам очевидцев, что оно лежало в колодце. СКР и полиция Свердловской области начали проверку гибели юной свердловчанки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...