Перед гибелью 16-летняя свердловчанка оставила странное послание в соцсетях. Фото

10 августа 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Девушка оставила в соцсети странное сообщение (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Девушка, найденная мертвой в лесу Каменск-Уральского (Свердловская область), незадолго до гибели оставила странное послание в своем telegram-канале. В нем девочка просила не убивать и не насиловать ее, сообщается в соцсетях. «Дорогие каменцы, я безумно счастлива находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят. И мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать», — цитирует сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» пост девочки. Известно, что она приехала из Екатеринбурга в родной Каменск-Уральский с последней электричкой. Ей предстояло преодолеть до дома приличный маршрут, часть которого пролегала через лес. В последний раз, как сообщают местные жители в комментариях под новостями, девушку видели возле кафе «Арарат». Каменцы пишут, это заведение якобы пользуется дурной славой в городе. Тело девушки было найдено ночью в лесополосе, по словам очевидцев, что оно лежало в колодце. СКР и полиция Свердловской области начали проверку гибели юной свердловчанки. Девушка решилась ночью проделать опасный и длинный путь до дома Фото: соцсети Девушка в одиночку преодолела большое расстояние, но так и не дошла до дома Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский»

Девушка, найденная мертвой в лесу Каменск-Уральского (Свердловская область), незадолго до гибели оставила странное послание в своем telegram-канале. В нем девочка просила не убивать и не насиловать ее, сообщается в соцсетях. «Дорогие каменцы, я безумно счастлива находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят. И мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать», — цитирует сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» пост девочки. Известно, что она приехала из Екатеринбурга в родной Каменск-Уральский с последней электричкой. Ей предстояло преодолеть до дома приличный маршрут, часть которого пролегала через лес. В последний раз, как сообщают местные жители в комментариях под новостями, девушку видели возле кафе «Арарат». Каменцы пишут, это заведение якобы пользуется дурной славой в городе. Тело девушки было найдено ночью в лесополосе, по словам очевидцев, что оно лежало в колодце. СКР и полиция Свердловской области начали проверку гибели юной свердловчанки.