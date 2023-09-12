Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, мечтает прокатиться на «Ниве»

13 сентября 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль мечтает о поездке на «Ниве» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль мечтает прокатиться на «Ниве». В этом она призналась, находясь на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). «Этим летом я очень много ездила за рулем по России. И, между прочим, я всегда хотела поездить на „Ладе Ниве“. У меня от нее хорошие воспоминания из 90-х годов», — передает ТАСС слова Кнайсль. Ранее бывший руководитель австрийского Министерства иностранных дел, получившая известность после танца с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе, поселилась в рязанской деревне. Кнайсль покинула свою родину из-за преследований, связанных с ее пророссийской позицией.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль мечтает прокатиться на «Ниве». В этом она призналась, находясь на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). «Этим летом я очень много ездила за рулем по России. И, между прочим, я всегда хотела поездить на „Ладе Ниве“. У меня от нее хорошие воспоминания из 90-х годов», — передает ТАСС слова Кнайсль. Ранее бывший руководитель австрийского Министерства иностранных дел, получившая известность после танца с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе, поселилась в рязанской деревне. Кнайсль покинула свою родину из-за преследований, связанных с ее пророссийской позицией.