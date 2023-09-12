12 сентября 2023

Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, мечтает прокатиться на «Ниве»

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Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Второй день. Москва, кнайсль карин
Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль мечтает о поездке на «Ниве» Фото:

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль мечтает прокатиться на «Ниве». В этом она призналась, находясь на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Этим летом я очень много ездила за рулем по России. И, между прочим, я всегда хотела поездить на „Ладе Ниве“. У меня от нее хорошие воспоминания из 90-х годов», — передает ТАСС слова Кнайсль.

Ранее бывший руководитель австрийского Министерства иностранных дел, получившая известность после танца с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе, поселилась в рязанской деревне. Кнайсль покинула свою родину из-за преследований, связанных с ее пророссийской позицией.

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль мечтает прокатиться на «Ниве». В этом она призналась, находясь на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). «Этим летом я очень много ездила за рулем по России. И, между прочим, я всегда хотела поездить на „Ладе Ниве“. У меня от нее хорошие воспоминания из 90-х годов», — передает ТАСС слова Кнайсль. Ранее бывший руководитель австрийского Министерства иностранных дел, получившая известность после танца с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе, поселилась в рязанской деревне. Кнайсль покинула свою родину из-за преследований, связанных с ее пророссийской позицией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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