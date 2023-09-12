Путин встретил Ким Чен Ына на Дальнем Востоке. Видео

13 сентября 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын прибыл на территорию космодрома «Восточный» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории космодрома «Восточный». Об этом сообщил ТАСС. Видео опубликовал официальный telegram-канал Кремля. Новость по теме Зачем Ким Чен Ын приехал в Россию Ранее газета The New York Times сообщила, что Ким Чен Ын планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в России в сентябре. Визит главы Северной Кореи подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин и Ким Чен Ын могут провести личную встречу, однако в планы входят переговоры в составе делегации двух стран, передает телеканал 360. Глава Северной Кореи приехал с официальным визитом в Россию впервые за четыре года, передает RT. Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, как председателя КНДР по прибытии в Россию встретили красной дорожкой.

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории космодрома «Восточный». Об этом сообщил ТАСС. Видео опубликовал официальный telegram-канал Кремля. Ранее газета The New York Times сообщила, что Ким Чен Ын планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в России в сентябре. Визит главы Северной Кореи подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин и Ким Чен Ын могут провести личную встречу, однако в планы входят переговоры в составе делегации двух стран, передает телеканал 360. Глава Северной Кореи приехал с официальным визитом в Россию впервые за четыре года, передает RT. Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, как председателя КНДР по прибытии в Россию встретили красной дорожкой.