Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории космодрома «Восточный». Об этом сообщил ТАСС. Видео опубликовал официальный telegram-канал Кремля.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Ким Чен Ын планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в России в сентябре. Визит главы Северной Кореи подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин и Ким Чен Ын могут провести личную встречу, однако в планы входят переговоры в составе делегации двух стран, передает телеканал 360. Глава Северной Кореи приехал с официальным визитом в Россию впервые за четыре года, передает RT. Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, как председателя КНДР по прибытии в Россию встретили красной дорожкой.
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