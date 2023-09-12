12 сентября 2023

Путин встретил Ким Чен Ына на Дальнем Востоке. Видео

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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Ким Чен Ын прибыл на территорию космодрома «Восточный» Фото:

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории космодрома «Восточный». Об этом сообщил ТАСС. Видео опубликовал официальный telegram-канал Кремля.

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Зачем Ким Чен Ын приехал в Россию

Ранее газета The New York Times сообщила, что Ким Чен Ын планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в России в сентябре. Визит главы Северной Кореи подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин и Ким Чен Ын могут провести личную встречу, однако в планы входят переговоры в составе делегации двух стран, передает телеканал 360. Глава Северной Кореи приехал с официальным визитом в Россию впервые за четыре года, передает RT. Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, как председателя КНДР по прибытии в Россию встретили красной дорожкой.

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Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории космодрома «Восточный». Об этом сообщил ТАСС. Видео опубликовал официальный telegram-канал Кремля. Ранее газета The New York Times сообщила, что Ким Чен Ын планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в России в сентябре. Визит главы Северной Кореи подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин и Ким Чен Ын могут провести личную встречу, однако в планы входят переговоры в составе делегации двух стран, передает телеканал 360. Глава Северной Кореи приехал с официальным визитом в Россию впервые за четыре года, передает RT. Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, как председателя КНДР по прибытии в Россию встретили красной дорожкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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