Ким Чен Ына встретили в России красной ковровой дорожкой. Видео

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Ким Чен Ын прибыл в РФ на собственном поезде Фото:

Председателя КНДР Ким Чен Ына по прибытии в Россию встретили красной дорожкой. Кадры того, как встречали северокорейского лидера опубликовал журналист Павел Зарубин.

На кадрах видно, как председатель КНДР выходит из вагона своего поезда на станции Хасан в Приморском крае. Ким Чен Ын спускался по лестнице, на которой была проложена красная ковровая дорожка.

Председатель КНДР выехал в Россию 10 сентября в сопровождении ведущих чиновников правящей Трудовой партии Северной Кореи. Он посетил Россию с целью обсудить сотрудничество с российской стороной.

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Председателя КНДР Ким Чен Ына по прибытии в Россию встретили красной дорожкой. Кадры того, как встречали северокорейского лидера опубликовал журналист Павел Зарубин. На кадрах видно, как председатель КНДР выходит из вагона своего поезда на станции Хасан в Приморском крае. Ким Чен Ын спускался по лестнице, на которой была проложена красная ковровая дорожка. Председатель КНДР выехал в Россию 10 сентября в сопровождении ведущих чиновников правящей Трудовой партии Северной Кореи. Он посетил Россию с целью обсудить сотрудничество с российской стороной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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