Ким Чен Ына встретили в России красной ковровой дорожкой. Видео

12 сентября 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын прибыл в РФ на собственном поезде Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Председателя КНДР Ким Чен Ына по прибытии в Россию встретили красной дорожкой. Кадры того, как встречали северокорейского лидера опубликовал журналист Павел Зарубин. На кадрах видно, как председатель КНДР выходит из вагона своего поезда на станции Хасан в Приморском крае. Ким Чен Ын спускался по лестнице, на которой была проложена красная ковровая дорожка. Председатель КНДР выехал в Россию 10 сентября в сопровождении ведущих чиновников правящей Трудовой партии Северной Кореи. Он посетил Россию с целью обсудить сотрудничество с российской стороной.

Председателя КНДР Ким Чен Ына по прибытии в Россию встретили красной дорожкой. Кадры того, как встречали северокорейского лидера опубликовал журналист Павел Зарубин. На кадрах видно, как председатель КНДР выходит из вагона своего поезда на станции Хасан в Приморском крае. Ким Чен Ын спускался по лестнице, на которой была проложена красная ковровая дорожка. Председатель КНДР выехал в Россию 10 сентября в сопровождении ведущих чиновников правящей Трудовой партии Северной Кореи. Он посетил Россию с целью обсудить сотрудничество с российской стороной.