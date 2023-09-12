Ким Чен Ын прибыл в РФ на собственном поезде
Председателя КНДР Ким Чен Ына по прибытии в Россию встретили красной дорожкой. Кадры того, как встречали северокорейского лидера опубликовал журналист Павел Зарубин.
На кадрах видно, как председатель КНДР выходит из вагона своего поезда на станции Хасан в Приморском крае. Ким Чен Ын спускался по лестнице, на которой была проложена красная ковровая дорожка.
Председатель КНДР выехал в Россию 10 сентября в сопровождении ведущих чиновников правящей Трудовой партии Северной Кореи. Он посетил Россию с целью обсудить сотрудничество с российской стороной.
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