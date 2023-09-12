12 сентября 2023

Отдых в Турции для тюменцев стал дороже на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , турция, шторм, пляж, анталья, морской отдых
Осенью в Турции достаточно теплая погода, чтобы купаться Фото:

По сравнению с 2021 и 2022 годами цены на туры из Тюмени в Турцию выросли на 30%. Об этом рассказала менеджер онлайн-турагентства Weekend Наталья Романова.

«За 160 тысяч рублей можно улететь в хороший отель на семь ночей из Екатеринбурга, но из Тюмени этот же отель обойдется в 201 тысячу рублей», — передают слова Романовой журналисты РБК Тюмень. Отмечается, что два года назад стоимость путевки на двоих в пятизвездочном отеле RIU Republika по системе «Все включено» составляла 150 тысяч рублей. Сейчас на эту сумму можно купить тур только в среднюю «четверку».

Эксперт отметила, что Турция сейчас пользуется большой популярностью у тюменских туристов. Цены в осенний период снижены, но при этом погода все еще достаточно теплая, чтобы купаться. Спрос подогревает и то, что большинство других направлений сейчас закрыты.

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По сравнению с 2021 и 2022 годами цены на туры из Тюмени в Турцию выросли на 30%. Об этом рассказала менеджер онлайн-турагентства Weekend Наталья Романова. «За 160 тысяч рублей можно улететь в хороший отель на семь ночей из Екатеринбурга, но из Тюмени этот же отель обойдется в 201 тысячу рублей», — передают слова Романовой журналисты РБК Тюмень. Отмечается, что два года назад стоимость путевки на двоих в пятизвездочном отеле RIU Republika по системе «Все включено» составляла 150 тысяч рублей. Сейчас на эту сумму можно купить тур только в среднюю «четверку». Эксперт отметила, что Турция сейчас пользуется большой популярностью у тюменских туристов. Цены в осенний период снижены, но при этом погода все еще достаточно теплая, чтобы купаться. Спрос подогревает и то, что большинство других направлений сейчас закрыты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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