12 сентября 2023

Захарова рассказала об удивительном итоге Восточного экономического форума

Захарова: ВЭФ доказал, что Запад сам себя изолировал
© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что ВЭФ приобрел особую актуальность Фото:

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) присутствует много бизнесменов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и глобального Юга, в то время как Запад сам себя изолировал. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К форуму на Дальнем Востоке теперь приковано внимание и бизнеса, и экономических операторов не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но, например, и в Ближнем Востоке, Персидском заливе. Запад сам себя изолировал», — сообщила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что два года назад это оказалось невозможным. По ее словам, при таких обстоятельствах ВЭФ приобретает особую актуальность.

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ВЭФ проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Предполагается, что президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Северокорейский лидер прибыл во Владивосток 12 сентября.

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На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) присутствует много бизнесменов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и глобального Юга, в то время как Запад сам себя изолировал. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «К форуму на Дальнем Востоке теперь приковано внимание и бизнеса, и экономических операторов не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но, например, и в Ближнем Востоке, Персидском заливе. Запад сам себя изолировал», — сообщила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что два года назад это оказалось невозможным. По ее словам, при таких обстоятельствах ВЭФ приобретает особую актуальность. ВЭФ проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Предполагается, что президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Северокорейский лидер прибыл во Владивосток 12 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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