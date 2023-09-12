Захарова рассказала об удивительном итоге Восточного экономического форума

Захарова: ВЭФ доказал, что Запад сам себя изолировал

13 сентября 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что ВЭФ приобрел особую актуальность Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) присутствует много бизнесменов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и глобального Юга, в то время как Запад сам себя изолировал. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «К форуму на Дальнем Востоке теперь приковано внимание и бизнеса, и экономических операторов не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но, например, и в Ближнем Востоке, Персидском заливе. Запад сам себя изолировал», — сообщила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что два года назад это оказалось невозможным. По ее словам, при таких обстоятельствах ВЭФ приобретает особую актуальность. Новость по теме Путин порассуждал о судьбе России, выборах-2024 и Чубайсе: главные заявления с ВЭФ ВЭФ проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Предполагается, что президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Северокорейский лидер прибыл во Владивосток 12 сентября.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) присутствует много бизнесменов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и глобального Юга, в то время как Запад сам себя изолировал. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «К форуму на Дальнем Востоке теперь приковано внимание и бизнеса, и экономических операторов не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но, например, и в Ближнем Востоке, Персидском заливе. Запад сам себя изолировал», — сообщила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что два года назад это оказалось невозможным. По ее словам, при таких обстоятельствах ВЭФ приобретает особую актуальность. ВЭФ проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Предполагается, что президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Северокорейский лидер прибыл во Владивосток 12 сентября.