Захарова рассказала об удивительном итоге Восточного экономического форума

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) присутствует много бизнесменов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и глобального Юга, в то время как Запад сам себя изолировал. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«К форуму на Дальнем Востоке теперь приковано внимание и бизнеса, и экономических операторов не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но, например, и в Ближнем Востоке, Персидском заливе. Запад сам себя изолировал», — сообщила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что два года назад это оказалось невозможным. По ее словам, при таких обстоятельствах ВЭФ приобретает особую актуальность.
ВЭФ проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Предполагается, что президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Северокорейский лидер прибыл во Владивосток 12 сентября.
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