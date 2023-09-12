В Кургане начали рассматривать уголовное дело бывшего замглавы города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском городском суде проходит заседание по делу экс-заместителя главы города Андрея Жижина. Бывшего чиновника обвиняют в халатности и превышении полномочий при расселении горожан из аварийного жилья и при предоставлении квартир сиротам. Свою вину Жижин не признал. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда.

Судья попросила выразить мнение по поводу предъявленных обвинений по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») и по п. в части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). «Нет, не признаю», — ответил Жижин.

Бывшего заместителя мэра Кургана обвиняют в должностных преступлениях, произошедших в 2015, 2019—2021 годах. По версии обвинения, Жижин в 2015 году принял непригодные для проживания квартиры на бульваре Солнечном. Их впоследствии передали переселенцам из аварийного жилья и сиротам. Также якобы чиновник относился с халатностью к необходимости расселения двух домов в областном центре на проспекте Машиностроителей и улице Гагарина. В настоящее время все проблемы, за которые судят экс-чиновника, устранены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет суд над бывшим замглавы городской администрации. Жижина обвиняют в должностных преступлениях, произошедших в 2015, 2019—2021 годах.