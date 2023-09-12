12 сентября 2023

В Кургане экс-замглавы города не признал вину в должностных преступлениях. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, суд
В Кургане начали рассматривать уголовное дело бывшего замглавы города Фото:

В Курганском городском суде проходит заседание по делу экс-заместителя главы города Андрея Жижина. Бывшего чиновника обвиняют в халатности и превышении полномочий при расселении горожан из аварийного жилья и при предоставлении квартир сиротам. Свою вину Жижин не признал. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда.

Судья попросила выразить мнение по поводу предъявленных обвинений по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») и по п. в части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). «Нет, не признаю», — ответил Жижин.

Бывшего заместителя мэра Кургана обвиняют в должностных преступлениях, произошедших в 2015, 2019—2021 годах. По версии обвинения, Жижин в 2015 году принял непригодные для проживания квартиры на бульваре Солнечном. Их впоследствии передали переселенцам из аварийного жилья и сиротам. Также якобы чиновник относился с халатностью к необходимости расселения двух домов в областном центре на проспекте Машиностроителей и улице Гагарина. В настоящее время все проблемы, за которые судят экс-чиновника, устранены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет суд над бывшим замглавы городской администрации. Жижина обвиняют в должностных преступлениях, произошедших в 2015, 2019—2021 годах.

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В Курганском городском суде проходит заседание по делу экс-заместителя главы города Андрея Жижина. Бывшего чиновника обвиняют в халатности и превышении полномочий при расселении горожан из аварийного жилья и при предоставлении квартир сиротам. Свою вину Жижин не признал. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда. Судья попросила выразить мнение по поводу предъявленных обвинений по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») и по п. в части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). «Нет, не признаю», — ответил Жижин. Бывшего заместителя мэра Кургана обвиняют в должностных преступлениях, произошедших в 2015, 2019—2021 годах. По версии обвинения, Жижин в 2015 году принял непригодные для проживания квартиры на бульваре Солнечном. Их впоследствии передали переселенцам из аварийного жилья и сиротам. Также якобы чиновник относился с халатностью к необходимости расселения двух домов в областном центре на проспекте Машиностроителей и улице Гагарина. В настоящее время все проблемы, за которые судят экс-чиновника, устранены. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет суд над бывшим замглавы городской администрации. Жижина обвиняют в должностных преступлениях, произошедших в 2015, 2019—2021 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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