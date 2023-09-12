12 сентября 2023

Ревизоры проверят челябинский центр патриотического воспитания

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
Сотрудники КСП проверят почти миллиардные расходы «на патриотизм» Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит использование субсидий в региональном центре патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Об этом сообщили URA.RU 13 сентября в КСП.

«Приступили к проведению контрольного мероприятия по проверке использования субсидий в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». Объектами проверки выступают минобрнауки Челябинской области и ГБУ ДО «Региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Объем проверяемых средств за 2022—2023 годы — 870 млн рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ревизоры КСП проверят расходы в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности. Также пройдет ревизия правильности использования финансовых субсидий на выполнение государственного задания.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит использование субсидий в региональном центре патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Об этом сообщили URA.RU 13 сентября в КСП. «Приступили к проведению контрольного мероприятия по проверке использования субсидий в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». Объектами проверки выступают минобрнауки Челябинской области и ГБУ ДО «Региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Объем проверяемых средств за 2022—2023 годы — 870 млн рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ревизоры КСП проверят расходы в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности. Также пройдет ревизия правильности использования финансовых субсидий на выполнение государственного задания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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