Ревизоры проверят челябинский центр патриотического воспитания

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит использование субсидий в региональном центре патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Об этом сообщили URA.RU 13 сентября в КСП.
«Приступили к проведению контрольного мероприятия по проверке использования субсидий в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». Объектами проверки выступают минобрнауки Челябинской области и ГБУ ДО «Региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Объем проверяемых средств за 2022—2023 годы — 870 млн рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Ревизоры КСП проверят расходы в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности. Также пройдет ревизия правильности использования финансовых субсидий на выполнение государственного задания.
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