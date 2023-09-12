Ревизоры проверят челябинский центр патриотического воспитания

13 сентября 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Сотрудники КСП проверят почти миллиардные расходы «на патриотизм» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит использование субсидий в региональном центре патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Об этом сообщили URA.RU 13 сентября в КСП. «Приступили к проведению контрольного мероприятия по проверке использования субсидий в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». Объектами проверки выступают минобрнауки Челябинской области и ГБУ ДО «Региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Объем проверяемых средств за 2022—2023 годы — 870 млн рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ревизоры КСП проверят расходы в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности. Также пройдет ревизия правильности использования финансовых субсидий на выполнение государственного задания.

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит использование субсидий в региональном центре патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Об этом сообщили URA.RU 13 сентября в КСП. «Приступили к проведению контрольного мероприятия по проверке использования субсидий в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». Объектами проверки выступают минобрнауки Челябинской области и ГБУ ДО «Региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Объем проверяемых средств за 2022—2023 годы — 870 млн рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ревизоры КСП проверят расходы в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности. Также пройдет ревизия правильности использования финансовых субсидий на выполнение государственного задания.