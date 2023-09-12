Дело Андрея Жижина вернули прокурору Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего заместителя главы города Андрея Жижина. Судья постановил, что ведомство должно устранить препятствия, которые мешают рассмотрению дела. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Уголовное дело в отношении Жижина Андрея Валентиновича, обвиняемого в совершении преступлений по части 1 статьи 293 УК РФ („Халатность“) и по п. в части 3 статьи 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий“) возвратить прокурору Курганской области для устранения препятствий», — прочитал постановление судья.

Адвокат Жижина перед ходатайством огласил нестыковки в деле. К примеру, дома по адресам Машиностроителей, 19 и Гагарина, 11 были признаны аварийными и включены в программу переселения граждан с 2019 по 2025 годы в период, когда Жижин уже не занимал должность директора департамента ЖКХ и строительства. Сообщается, что Жижина оставили под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что бывший замглавы Кургана на суде не признал свою вину. Жижина обвинили в халатности и превышении должностных полномочий.