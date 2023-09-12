12 сентября 2023

В центре Челябинска открылся мексиканский гриль-бар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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VIII Международный фестиваль барбекю в Екатеринбурге., гриль, мясо
Основой меню станут блюда из мяса в мексиканском стиле Фото:

В Челябинске на улице Кирова открылся мексиканский гриль-бар Chill’s Bar. До 1 октября заведение будет работать в тестовом режиме.

«Меню бара в мексиканском стиле пока что на разработке. Гостям предлагают попробовать стейки, шашлыки, салаты, а также выпечку, пиццу и хачапури», — сообщил telegram-канал « Челябинск, который смог».

Гриль-бар специализируется на мясе, но гостям также предлагают блюда из рыбы и креветок. Официально открыть двери заведение планирует 1 октября.

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В Челябинске на улице Кирова открылся мексиканский гриль-бар Chill’s Bar. До 1 октября заведение будет работать в тестовом режиме. «Меню бара в мексиканском стиле пока что на разработке. Гостям предлагают попробовать стейки, шашлыки, салаты, а также выпечку, пиццу и хачапури», — сообщил telegram-канал « Челябинск, который смог». Гриль-бар специализируется на мясе, но гостям также предлагают блюда из рыбы и креветок. Официально открыть двери заведение планирует 1 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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