Основой меню станут блюда из мяса в мексиканском стиле
В Челябинске на улице Кирова открылся мексиканский гриль-бар Chill’s Bar. До 1 октября заведение будет работать в тестовом режиме.
«Меню бара в мексиканском стиле пока что на разработке. Гостям предлагают попробовать стейки, шашлыки, салаты, а также выпечку, пиццу и хачапури», — сообщил telegram-канал
Гриль-бар специализируется на мясе, но гостям также предлагают блюда из рыбы и креветок. Официально открыть двери заведение планирует 1 октября.
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