В центре Челябинска открылся мексиканский гриль-бар. Фото

13 сентября 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Основой меню станут блюда из мяса в мексиканском стиле Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Челябинске на улице Кирова открылся мексиканский гриль-бар Chill’s Bar. До 1 октября заведение будет работать в тестовом режиме. «Меню бара в мексиканском стиле пока что на разработке. Гостям предлагают попробовать стейки, шашлыки, салаты, а также выпечку, пиццу и хачапури», — сообщил telegram-канал « Челябинск, который смог» . Гриль-бар специализируется на мясе, но гостям также предлагают блюда из рыбы и креветок. Официально открыть двери заведение планирует 1 октября. Фото: telegram-канал «Челябинск, который смог» Фото: telegram-канал «Челябинск, который смог»

В Челябинске на улице Кирова открылся мексиканский гриль-бар Chill’s Bar. До 1 октября заведение будет работать в тестовом режиме. «Меню бара в мексиканском стиле пока что на разработке. Гостям предлагают попробовать стейки, шашлыки, салаты, а также выпечку, пиццу и хачапури», — сообщил telegram-канал « Челябинск, который смог». Гриль-бар специализируется на мясе, но гостям также предлагают блюда из рыбы и креветок. Официально открыть двери заведение планирует 1 октября.