12 сентября 2023

В Екатеринбург приехал известный военный блогер. Видео

В «Сима-ленде» выступил военный блогер Юрий Подоляка
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Борис Подольный на торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина». Челябинск, подоляка юрий
Подоляка заявил, что хотел познакомиться с сотрудниками компании Фото:

В Екатеринбург 13 сентября приехал военный блогер Юрий Подоляка. Он выступил перед сотрудниками компании «Сима-ленд», они встретили блогера аплодисментами.

«С вашей компанией, как и многие люди в мире, познакомился, когда увидел ролик, где вы все вместе поете песню „Я — русский“. Я его у себя в блоге разместил. Мне звонят и спрашивают, хочу ли с вами познакомиться, а я ответил: „Конечно, хочу“. И вот я здесь», — сказал Подоляка в ролике, опубликованном в telegram-канале SIMA LAND LIVE.

Подоляка является блогером, журналистом и военным аналитиком. В «Сима-ленде» отметили, что для компании важно быть «одной командой с такими людьми», как он.

В августе 2022 года сотрудники «Сима-ленд» провели масштабный флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина. На видео молодые сотрудники рассказывают о своих корнях — как бы подчеркивая многонациональность России.

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В Екатеринбург 13 сентября приехал военный блогер Юрий Подоляка. Он выступил перед сотрудниками компании «Сима-ленд», они встретили блогера аплодисментами. «С вашей компанией, как и многие люди в мире, познакомился, когда увидел ролик, где вы все вместе поете песню „Я — русский“. Я его у себя в блоге разместил. Мне звонят и спрашивают, хочу ли с вами познакомиться, а я ответил: „Конечно, хочу“. И вот я здесь», — сказал Подоляка в ролике, опубликованном в telegram-канале SIMA LAND LIVE. Подоляка является блогером, журналистом и военным аналитиком. В «Сима-ленде» отметили, что для компании важно быть «одной командой с такими людьми», как он. В августе 2022 года сотрудники «Сима-ленд» провели масштабный флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина. На видео молодые сотрудники рассказывают о своих корнях — как бы подчеркивая многонациональность России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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