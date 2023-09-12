В Екатеринбург 13 сентября приехал военный блогер Юрий Подоляка. Он выступил перед сотрудниками компании «Сима-ленд», они встретили блогера аплодисментами.
«С вашей компанией, как и многие люди в мире, познакомился, когда увидел ролик, где вы все вместе поете песню „Я — русский“. Я его у себя в блоге разместил. Мне звонят и спрашивают, хочу ли с вами познакомиться, а я ответил: „Конечно, хочу“. И вот я здесь», — сказал Подоляка в ролике, опубликованном в telegram-канале SIMA LAND LIVE.
Подоляка является блогером, журналистом и военным аналитиком. В «Сима-ленде» отметили, что для компании важно быть «одной командой с такими людьми», как он.
В августе 2022 года сотрудники «Сима-ленд» провели масштабный флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина. На видео молодые сотрудники рассказывают о своих корнях — как бы подчеркивая многонациональность России.
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