Школьники в течение семи дней будут учиться дистанционно
В Снежинске (Челябинская область) на карантин по ОРВИ закрыли школу № 117. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«С 12.09 по 18.09 школа закрыта на карантин по ОРВИ. В течение семи дней будут учиться дистанционно дети с 1 по 11 классы. На учебу 19.09», — информирует сайт школы.
Решение о карантине принимает руководство школы, если болеют более 20% детей. Городские сообщества в соцсетях отмечают, что на карантин на неделю закрыта еще одна школа — № 125.
Сообщение о карантине появилось на сайте школы № 117
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