В челябинском городе школу закрыли на карантин по ОРВИ. Скрин

13 сентября 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Школьники в течение семи дней будут учиться дистанционно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Снежинске (Челябинская область) на карантин по ОРВИ закрыли школу № 117. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения. «С 12.09 по 18.09 школа закрыта на карантин по ОРВИ. В течение семи дней будут учиться дистанционно дети с 1 по 11 классы. На учебу 19.09», — информирует сайт школы. Решение о карантине принимает руководство школы, если болеют более 20% детей. Городские сообщества в соцсетях отмечают, что на карантин на неделю закрыта еще одна школа — № 125. Сообщение о карантине появилось на сайте школы № 117 Фото: сайт школы № 117 Снежинска

В Снежинске (Челябинская область) на карантин по ОРВИ закрыли школу № 117. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения. «С 12.09 по 18.09 школа закрыта на карантин по ОРВИ. В течение семи дней будут учиться дистанционно дети с 1 по 11 классы. На учебу 19.09», — информирует сайт школы. Решение о карантине принимает руководство школы, если болеют более 20% детей. Городские сообщества в соцсетях отмечают, что на карантин на неделю закрыта еще одна школа — № 125.