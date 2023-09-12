12 сентября 2023

В челябинском городе школу закрыли на карантин по ОРВИ. Скрин

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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Школьники в течение семи дней будут учиться дистанционно Фото:

В Снежинске (Челябинская область) на карантин по ОРВИ закрыли школу № 117. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«С 12.09 по 18.09 школа закрыта на карантин по ОРВИ. В течение семи дней будут учиться дистанционно дети с 1 по 11 классы. На учебу 19.09», — информирует сайт школы.

Решение о карантине принимает руководство школы, если болеют более 20% детей. Городские сообщества в соцсетях отмечают, что на карантин на неделю закрыта еще одна школа — № 125.

Сообщение о карантине появилось на сайте школы № 117
Сообщение о карантине появилось на сайте школы № 117
Фото:

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В Снежинске (Челябинская область) на карантин по ОРВИ закрыли школу № 117. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения. «С 12.09 по 18.09 школа закрыта на карантин по ОРВИ. В течение семи дней будут учиться дистанционно дети с 1 по 11 классы. На учебу 19.09», — информирует сайт школы. Решение о карантине принимает руководство школы, если болеют более 20% детей. Городские сообщества в соцсетях отмечают, что на карантин на неделю закрыта еще одна школа — № 125.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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