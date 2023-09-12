В Миассе не смогли найти хозяина моста через железную дорогу

В Миассе (Челябинская область) не смогли найти собственника моста, по которому осуществляется движение через железнодорожные пути. Как сообщили URA.RU 13 сентября в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в связи с этим главе города Егору Ковальчуку было поручено принять сооружение в муниципальную собственность.
«Собственник объекта не установлен, из-за чего надлежащий контроль за эксплуатацией и техническим обслуживанием моста не осуществляется. В целях устранения выявленных нарушений и принятия мер по обращению моста в муниципальную собственность для дальнейшего осуществления его эксплуатации и содержания главе администрации внесено представление», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что о ненадлежащем состоянии моста сообщили местные жители в социальных сетях. При проверке было выявлено, что на мосте отсутствует освещение, пешеходные дорожки нуждаются в ремонте. При этом никто не поставил объект на бесхозный учет для осуществления его эксплуатации.
URA.RU связалось с пресс-секретарем администрации Миасса Валерией Опариной. Она сообщила, что в настоящий момент находится в отпуске и не сможет прокомментировать ситуацию. Она попросила связаться с начальником управления внешних связей администрации Мариной Рыкалиной. На звонок корреспондента Рыкалина не ответила.
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