В Миассе не смогли найти хозяина моста через железную дорогу

13 сентября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Мост проходит над железнодорожными путями станции «Миасс» Южно-Уральской железной дороги Фото: Анна Майорова © URA.RU В Миассе (Челябинская область) не смогли найти собственника моста, по которому осуществляется движение через железнодорожные пути. Как сообщили URA.RU 13 сентября в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в связи с этим главе города Егору Ковальчуку было поручено принять сооружение в муниципальную собственность. «Собственник объекта не установлен, из-за чего надлежащий контроль за эксплуатацией и техническим обслуживанием моста не осуществляется. В целях устранения выявленных нарушений и принятия мер по обращению моста в муниципальную собственность для дальнейшего осуществления его эксплуатации и содержания главе администрации внесено представление», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что о ненадлежащем состоянии моста сообщили местные жители в социальных сетях. При проверке было выявлено, что на мосте отсутствует освещение, пешеходные дорожки нуждаются в ремонте. При этом никто не поставил объект на бесхозный учет для осуществления его эксплуатации. URA.RU связалось с пресс-секретарем администрации Миасса Валерией Опариной. Она сообщила, что в настоящий момент находится в отпуске и не сможет прокомментировать ситуацию. Она попросила связаться с начальником управления внешних связей администрации Мариной Рыкалиной. На звонок корреспондента Рыкалина не ответила. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Миассе (Челябинская область) не смогли найти собственника моста, по которому осуществляется движение через железнодорожные пути. Как сообщили URA.RU 13 сентября в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в связи с этим главе города Егору Ковальчуку было поручено принять сооружение в муниципальную собственность. «Собственник объекта не установлен, из-за чего надлежащий контроль за эксплуатацией и техническим обслуживанием моста не осуществляется. В целях устранения выявленных нарушений и принятия мер по обращению моста в муниципальную собственность для дальнейшего осуществления его эксплуатации и содержания главе администрации внесено представление», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что о ненадлежащем состоянии моста сообщили местные жители в социальных сетях. При проверке было выявлено, что на мосте отсутствует освещение, пешеходные дорожки нуждаются в ремонте. При этом никто не поставил объект на бесхозный учет для осуществления его эксплуатации. URA.RU связалось с пресс-секретарем администрации Миасса Валерией Опариной. Она сообщила, что в настоящий момент находится в отпуске и не сможет прокомментировать ситуацию. Она попросила связаться с начальником управления внешних связей администрации Мариной Рыкалиной. На звонок корреспондента Рыкалина не ответила.