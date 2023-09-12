Погода задерживает начало отопительного сезона в домах челябинцев. Скрин

13 сентября 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Тепло в дома дадут при среднесуточной температуре равной восьми градусам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оптимистичные прогнозы синоптиков, согласно которым теплая погода в Челябинске сохранится в течение недели, откладывают начало отопительного сезона в многоквартирных домах. Об этом URA.RU сообщили 13 сентября в пресс-службе мэрии города. «Сотрудники администрации внимательно следят за прогнозом погоды, который на ближайшую неделю благоприятный. Когда средняя температура в течение пяти дней составит восемь градусов, тогда тепло в дома дадут», — пояснили в пресс-службе. По прогнозу синоптиков, в ближайшие две недели, с 13 по 26 сентября, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 15-21 градусов, периодически падать до 11-12 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 6-14 градусов. К 11 сентября отопление было подключено в 72 объектах, среди которых медицинские учреждения и детские сады. Тепло дают в социальных учреждениях по заявкам. Ближайшая неделя будет теплой Скрин: сайт «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/2-weeks

Оптимистичные прогнозы синоптиков, согласно которым теплая погода в Челябинске сохранится в течение недели, откладывают начало отопительного сезона в многоквартирных домах. Об этом URA.RU сообщили 13 сентября в пресс-службе мэрии города. «Сотрудники администрации внимательно следят за прогнозом погоды, который на ближайшую неделю благоприятный. Когда средняя температура в течение пяти дней составит восемь градусов, тогда тепло в дома дадут», — пояснили в пресс-службе. По прогнозу синоптиков, в ближайшие две недели, с 13 по 26 сентября, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 15-21 градусов, периодически падать до 11-12 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 6-14 градусов. К 11 сентября отопление было подключено в 72 объектах, среди которых медицинские учреждения и детские сады. Тепло дают в социальных учреждениях по заявкам.