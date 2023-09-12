12 сентября 2023

Погода задерживает начало отопительного сезона в домах челябинцев. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло в дома дадут при среднесуточной температуре равной восьми градусам Фото:

Оптимистичные прогнозы синоптиков, согласно которым теплая погода в Челябинске сохранится в течение недели, откладывают начало отопительного сезона в многоквартирных домах. Об этом URA.RU сообщили 13 сентября в пресс-службе мэрии города.

«Сотрудники администрации внимательно следят за прогнозом погоды, который на ближайшую неделю благоприятный. Когда средняя температура в течение пяти дней составит восемь градусов, тогда тепло в дома дадут», — пояснили в пресс-службе.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие две недели, с 13 по 26 сентября, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 15-21 градусов, периодически падать до 11-12 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 6-14 градусов.

К 11 сентября отопление было подключено в 72 объектах, среди которых медицинские учреждения и детские сады. Тепло дают в социальных учреждениях по заявкам.

Ближайшая неделя будет теплой
Ближайшая неделя будет теплой

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Оптимистичные прогнозы синоптиков, согласно которым теплая погода в Челябинске сохранится в течение недели, откладывают начало отопительного сезона в многоквартирных домах. Об этом URA.RU сообщили 13 сентября в пресс-службе мэрии города. «Сотрудники администрации внимательно следят за прогнозом погоды, который на ближайшую неделю благоприятный. Когда средняя температура в течение пяти дней составит восемь градусов, тогда тепло в дома дадут», — пояснили в пресс-службе. По прогнозу синоптиков, в ближайшие две недели, с 13 по 26 сентября, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 15-21 градусов, периодически падать до 11-12 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 6-14 градусов. К 11 сентября отопление было подключено в 72 объектах, среди которых медицинские учреждения и детские сады. Тепло дают в социальных учреждениях по заявкам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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