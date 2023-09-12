Оптимистичные прогнозы синоптиков, согласно которым теплая погода в Челябинске сохранится в течение недели, откладывают начало отопительного сезона в многоквартирных домах. Об этом URA.RU сообщили 13 сентября в пресс-службе мэрии города.
«Сотрудники администрации внимательно следят за прогнозом погоды, который на ближайшую неделю благоприятный. Когда средняя температура в течение пяти дней составит восемь градусов, тогда тепло в дома дадут», — пояснили в пресс-службе.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие две недели, с 13 по 26 сентября, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 15-21 градусов, периодически падать до 11-12 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 6-14 градусов.
К 11 сентября отопление было подключено в 72 объектах, среди которых медицинские учреждения и детские сады. Тепло дают в социальных учреждениях по заявкам.
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