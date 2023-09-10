В Челябинске начался отопительный сезон

В Челябинске к отоплению подключили 72 объекта, в числе которых медицинские учреждения и детские сады, 30 теплоснабжающих организаций уже предоставили документы о готовности. Об этом 11 сентября на аппаратном совещании сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов.
«По заявкам на прошлой неделе было подключено к отоплению 72 объекта, в большинстве случаев это детские сады и медицинские учреждения. Кроме того, все 30 теплоснабжающих организаций уже предоставили документы в городскую комиссию УЖКХ, замечания получили 23 из них. В настоящее время полученные замечания устраняются», — рассказал Астахов.
Мэр Челябинска Наталья Котова в свою очередь распорядилась внимательно отнестись к вопросам получения паспорта готовности, там, где возникли вопросы со стороны технадзора. Также глава города подчеркнула необходимость работы домам, где горячая вода еще отсутствует.
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