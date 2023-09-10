10 сентября 2023

В Челябинске начался отопительный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отопление. Курган, батарея, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление, носки
В Челябинске к отоплению подключили медучреждения и детские сады Фото:

В Челябинске к отоплению подключили 72 объекта, в числе которых медицинские учреждения и детские сады, 30 теплоснабжающих организаций уже предоставили документы о готовности. Об этом 11 сентября на аппаратном совещании сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов.

«По заявкам на прошлой неделе было подключено к отоплению 72 объекта, в большинстве случаев это детские сады и медицинские учреждения. Кроме того, все 30 теплоснабжающих организаций уже предоставили документы в городскую комиссию УЖКХ, замечания получили 23 из них. В настоящее время полученные замечания устраняются», — рассказал Астахов.

Мэр Челябинска Наталья Котова в свою очередь распорядилась внимательно отнестись к вопросам получения паспорта готовности, там, где возникли вопросы со стороны технадзора. Также глава города подчеркнула необходимость работы домам, где горячая вода еще отсутствует.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске к отоплению подключили 72 объекта, в числе которых медицинские учреждения и детские сады, 30 теплоснабжающих организаций уже предоставили документы о готовности. Об этом 11 сентября на аппаратном совещании сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов. «По заявкам на прошлой неделе было подключено к отоплению 72 объекта, в большинстве случаев это детские сады и медицинские учреждения. Кроме того, все 30 теплоснабжающих организаций уже предоставили документы в городскую комиссию УЖКХ, замечания получили 23 из них. В настоящее время полученные замечания устраняются», — рассказал Астахов. Мэр Челябинска Наталья Котова в свою очередь распорядилась внимательно отнестись к вопросам получения паспорта готовности, там, где возникли вопросы со стороны технадзора. Также глава города подчеркнула необходимость работы домам, где горячая вода еще отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...