12 сентября 2023

В Свердловской области водитель иномарки насмерть сбил пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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74-летний свердловчанин скончался после того, как его сбила иномарка Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель Renault Sandero сбил 74-летнего пенсионера. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

«Водитель двигался со скоростью около 50 километров в час. Когда заметил пешехода, расстояние до него было около двух метров. Водитель стал резко тормозить и попытался уйти в правую сторону, но избежать столкновения не удалось. Пострадавшего с места ЧП забрала скорая помощь, но он скончался в лечебном учреждении», — сказали агентству URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

Инспекторы установили, что водитель был трезв. Его стаж вождения составляет сорок лет, за это время его четыре раза привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель Renault Sandero сбил 74-летнего пенсионера. От полученных травм мужчина скончался в больнице. «Водитель двигался со скоростью около 50 километров в час. Когда заметил пешехода, расстояние до него было около двух метров. Водитель стал резко тормозить и попытался уйти в правую сторону, но избежать столкновения не удалось. Пострадавшего с места ЧП забрала скорая помощь, но он скончался в лечебном учреждении», — сказали агентству URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. Инспекторы установили, что водитель был трезв. Его стаж вождения составляет сорок лет, за это время его четыре раза привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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