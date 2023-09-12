В Свердловской области водитель иномарки насмерть сбил пенсионера 13 сентября 2023 в 11:50 Размер текста - 17 + 74-летний свердловчанин скончался после того, как его сбила иномарка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель Renault Sandero сбил 74-летнего пенсионера. От полученных травм мужчина скончался в больнице. «Водитель двигался со скоростью около 50 километров в час. Когда заметил пешехода, расстояние до него было около двух метров. Водитель стал резко тормозить и попытался уйти в правую сторону, но избежать столкновения не удалось. Пострадавшего с места ЧП забрала скорая помощь, но он скончался в лечебном учреждении», — сказали агентству URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. Инспекторы установили, что водитель был трезв. Его стаж вождения составляет сорок лет, за это время его четыре раза привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Фото с места происшествия Фото: УГИБДД по Свердловской области В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель Renault Sandero сбил 74-летнего пенсионера. От полученных травм мужчина скончался в больнице. «Водитель двигался со скоростью около 50 километров в час. Когда заметил пешехода, расстояние до него было около двух метров. Водитель стал резко тормозить и попытался уйти в правую сторону, но избежать столкновения не удалось. Пострадавшего с места ЧП забрала скорая помощь, но он скончался в лечебном учреждении», — сказали агентству URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. Инспекторы установили, что водитель был трезв. Его стаж вождения составляет сорок лет, за это время его четыре раза привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям