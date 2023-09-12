В Свердловской области водитель иномарки насмерть сбил пенсионера

В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель Renault Sandero сбил 74-летнего пенсионера. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
«Водитель двигался со скоростью около 50 километров в час. Когда заметил пешехода, расстояние до него было около двух метров. Водитель стал резко тормозить и попытался уйти в правую сторону, но избежать столкновения не удалось. Пострадавшего с места ЧП забрала скорая помощь, но он скончался в лечебном учреждении», — сказали агентству URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.
Инспекторы установили, что водитель был трезв. Его стаж вождения составляет сорок лет, за это время его четыре раза привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
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