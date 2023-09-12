Неизвестные подожгли новый бар в Екатеринбурге. Видео

13 сентября 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Пожар в баре удалось быстро потушить Фото: Илья Московец © URA.RU В екатеринбургском баре WAREHOUSE в ночь с 12 на 13 сентября случился пожар. Судя по камерам наблюдения, заведение пострадало от рук поджигателя. Сотрудники бара рассказали о подробностях происшествия URA.RU и поделились видео. «Ночью с 12 на 13 сентября случился пожар в новом баре WAREHOUSE. По записям с камер удалось выяснить, что злоумышленник дождался окончания смены сотрудников и облил периметр заведения бензином. Охранник в соседнем здании вовремя увидел разгорающееся пламя и сообщил в пожарную станцию. Общими усилиями удалось потушить огонь уже через 15 минут», — рассказали сотрудники. Они уверены, что пожар случился в результате умышленного поджога. По словам работников, на месте уже побывали представители полиции. «Сообщение о возгорании поступило в отдел полиции №5 в 4.15 утра. На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту инцидента. Обстоятельства происшествия и его причины устанавливаются. По результатам пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее решение», — прокомментировали в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу. Бар WAREHOUSE на улице Добролюбова открылся в конце августа. Представители анонсировали, что попасть в заведение можно лишь при соблюдении дресс-кода. «Мы продолжаем работать в штатном режиме. С каждым новым шрамом наш бар становится только аутентичнее и интереснее», — заверили в баре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В екатеринбургском баре WAREHOUSE в ночь с 12 на 13 сентября случился пожар. Судя по камерам наблюдения, заведение пострадало от рук поджигателя. Сотрудники бара рассказали о подробностях происшествия URA.RU и поделились видео. «Ночью с 12 на 13 сентября случился пожар в новом баре WAREHOUSE. По записям с камер удалось выяснить, что злоумышленник дождался окончания смены сотрудников и облил периметр заведения бензином. Охранник в соседнем здании вовремя увидел разгорающееся пламя и сообщил в пожарную станцию. Общими усилиями удалось потушить огонь уже через 15 минут», — рассказали сотрудники. Они уверены, что пожар случился в результате умышленного поджога. По словам работников, на месте уже побывали представители полиции. «Сообщение о возгорании поступило в отдел полиции №5 в 4.15 утра. На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту инцидента. Обстоятельства происшествия и его причины устанавливаются. По результатам пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее решение», — прокомментировали в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу. Бар WAREHOUSE на улице Добролюбова открылся в конце августа. Представители анонсировали, что попасть в заведение можно лишь при соблюдении дресс-кода. «Мы продолжаем работать в штатном режиме. С каждым новым шрамом наш бар становится только аутентичнее и интереснее», — заверили в баре.