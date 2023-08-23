Владельцы клуба UNION открывают в Екатеринбурге бар, в который будут пускать по внешнему виду

Бар WAREHOUSE в Екатеринбурге откроют 25 августа в техническом режиме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клуб "Куб". Екатеринбург, ночная жизнь, бар, ночной клуб, клуб куб
В клубе есть особые требования к внешнему виду Фото:

В Екатеринбурге на Добролюбова, 3В открывается новый бар WAREHOUSE от команды клуба UNION. Технический запуск заведения намечен на 25 и 26 августа. Однако попасть в новое место можно только при условии соблюдения дресс-кода. Об этом представители бара сообщили в социальных сетях.

«Мы наконец-то приглашаем вас на техническое открытие WAREHOUSE! На нашей террасе вас ждут полностью готовые к тесту кухня, бар и кальяны. Отмечать планируем два дня — 25 и 26 августа», — сообщают представители заведения.

Первый день бар будет работать с 23:00 до семи утра, во второй день с 16:00 будут открыты двери для тех, кто хочет все повторить. До одиннадцати вечера в WAREHOUSE можно попасть бесплатно, после — за 500 рублей. При этом будут смотреть на внешний вид гостей. «Чтобы на входе вам не пришлось менять планы, внимательно изучите подборку луков. Наш стиль — smart casual. И даже если вы выиграли проходку, это не дает гарантию на вход без соблюдения правил», — сообщает команда.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на Добролюбова, 3В открывается новый бар WAREHOUSE от команды клуба UNION. Технический запуск заведения намечен на 25 и 26 августа. Однако попасть в новое место можно только при условии соблюдения дресс-кода. Об этом представители бара сообщили в социальных сетях. «Мы наконец-то приглашаем вас на техническое открытие WAREHOUSE! На нашей террасе вас ждут полностью готовые к тесту кухня, бар и кальяны. Отмечать планируем два дня — 25 и 26 августа», — сообщают представители заведения. Первый день бар будет работать с 23:00 до семи утра, во второй день с 16:00 будут открыты двери для тех, кто хочет все повторить. До одиннадцати вечера в WAREHOUSE можно попасть бесплатно, после — за 500 рублей. При этом будут смотреть на внешний вид гостей. «Чтобы на входе вам не пришлось менять планы, внимательно изучите подборку луков. Наш стиль — smart casual. И даже если вы выиграли проходку, это не дает гарантию на вход без соблюдения правил», — сообщает команда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...