Владельцы клуба UNION открывают в Екатеринбурге бар, в который будут пускать по внешнему виду

Бар WAREHOUSE в Екатеринбурге откроют 25 августа в техническом режиме

23 августа 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

В клубе есть особые требования к внешнему виду Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на Добролюбова, 3В открывается новый бар WAREHOUSE от команды клуба UNION. Технический запуск заведения намечен на 25 и 26 августа. Однако попасть в новое место можно только при условии соблюдения дресс-кода. Об этом представители бара сообщили в социальных сетях. «Мы наконец-то приглашаем вас на техническое открытие WAREHOUSE! На нашей террасе вас ждут полностью готовые к тесту кухня, бар и кальяны. Отмечать планируем два дня — 25 и 26 августа», — сообщают представители заведения. Первый день бар будет работать с 23:00 до семи утра, во второй день с 16:00 будут открыты двери для тех, кто хочет все повторить. До одиннадцати вечера в WAREHOUSE можно попасть бесплатно, после — за 500 рублей. При этом будут смотреть на внешний вид гостей. «Чтобы на входе вам не пришлось менять планы, внимательно изучите подборку луков. Наш стиль — smart casual. И даже если вы выиграли проходку, это не дает гарантию на вход без соблюдения правил», — сообщает команда.

В Екатеринбурге на Добролюбова, 3В открывается новый бар WAREHOUSE от команды клуба UNION. Технический запуск заведения намечен на 25 и 26 августа. Однако попасть в новое место можно только при условии соблюдения дресс-кода. Об этом представители бара сообщили в социальных сетях. «Мы наконец-то приглашаем вас на техническое открытие WAREHOUSE! На нашей террасе вас ждут полностью готовые к тесту кухня, бар и кальяны. Отмечать планируем два дня — 25 и 26 августа», — сообщают представители заведения. Первый день бар будет работать с 23:00 до семи утра, во второй день с 16:00 будут открыты двери для тех, кто хочет все повторить. До одиннадцати вечера в WAREHOUSE можно попасть бесплатно, после — за 500 рублей. При этом будут смотреть на внешний вид гостей. «Чтобы на входе вам не пришлось менять планы, внимательно изучите подборку луков. Наш стиль — smart casual. И даже если вы выиграли проходку, это не дает гарантию на вход без соблюдения правил», — сообщает команда.