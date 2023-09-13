Эстония запретила россиянам въезжать в страну на машинах

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Эстония ввела запрет на въезд для россиян в страну на машинах Фото:
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Эстонские власти приняли решение о запрете для россиян въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.

«Сегодня, 13 сентября, с 10:00 Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций», — говорится в сообщении. Отмечается, что Эстония следует толкованию санкций Еврокомиссии, которые были введены 8 сентября.

Ранее россиянам Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны и ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Латвийская таможня сообщила 12 сентября, что въезд в страну на машинах с российскими номерами запрещен, передает телеканал 360.

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Эстонские власти приняли решение о запрете для россиян въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами. Об этом сообщила эстонская газета Postimees. «Сегодня, 13 сентября, с 10:00 Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций», — говорится в сообщении. Отмечается, что Эстония следует толкованию санкций Еврокомиссии, которые были введены 8 сентября. Ранее россиянам Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны и ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Латвийская таможня сообщила 12 сентября, что въезд в страну на машинах с российскими номерами запрещен, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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