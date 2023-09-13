Эстония запретила россиянам въезжать в страну на машинах

Эстонские власти приняли решение о запрете для россиян въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.
«Сегодня, 13 сентября, с 10:00 Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций», — говорится в сообщении. Отмечается, что Эстония следует толкованию санкций Еврокомиссии, которые были введены 8 сентября.
Ранее россиянам Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны и ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Латвийская таможня сообщила 12 сентября, что въезд в страну на машинах с российскими номерами запрещен, передает телеканал 360.
Эстонские власти приняли решение о запрете для россиян въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами. Об этом сообщила эстонская газета Postimees. «Сегодня, 13 сентября, с 10:00 Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций», — говорится в сообщении. Отмечается, что Эстония следует толкованию санкций Еврокомиссии, которые были введены 8 сентября. Ранее россиянам Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны и ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Латвийская таможня сообщила 12 сентября, что въезд в страну на машинах с российскими номерами запрещен, передает телеканал 360.